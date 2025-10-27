Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

27-10-2025 | 20:22
Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Laura Culiță

În vreme ce reformele de reducere a cheltuielilor bat pasul pe loc, statul a plătit mai mult pentru salarii, pensii recalculate și compensarea facturilor la energie.

În primele nouă luni ale anului, statul a consumat mai mult decât a adunat din taxe și impozite. Am avut venituri de 467 miliarde de lei, dar cheltuielile au fost cu 102,4 miliarde de lei mai mari. Deficitul bugetar a ajuns la 5,4% din Produsul Intern Brut.

Potrivit Ministerului Finanțelor, rezultatele „confirmă tendința de stabilizare”, deficitul – ca procent – fiind sub cel de anul trecut.

Corespondent Știrile ProTV: „Să ne uităm de ce a crescut „nota de plată”, ce cheltuieli au avut creșteri. Iată – avem la salarii, cheltuieli de personal, o majorare de 6%, până la 126 de miliarde de lei. Pentru bunuri și servicii – statul a plătit cu 7% mai mult, însă cel mai mult s-au mărit cheltuielile cu asistența socială, cu 13% – aici intră pensiile, recalcularea lor și compensarea facturilor la energie și gaze”.

Bruxelles-ul, dar și finanțatorii externi, sunt cu ochii pe finanțele noastre

România a promis reducerea cheltuielilor, dar rezultatele întârzie să se vadă. Reforma administrației statului, care ar fi adus economii la buget, de pildă, este amânată din vară.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială: „Am promis de atâtea ori atât de multe lucruri și după nu le-am respectat, încât singurul lucru care contează este să ne apucăm să facem reforme. Asta vor să vadă partenerii noștri europeni, vor să vadă că România nu le pune economiile lor în pericol prin faptul că insistă să ducă o politică bugetară nesănătoasă, să facă risipă, să facă niște cheltuieli care sunt absolut nerezonabile având în vedere situația veniturilor de care dispune țara noastră”.

Până la finele anului, golul din buget se va mări la 160 de miliarde de lei, estimează Guvernul, adică 8,4% din PIB. Anul acesta va fi al cincilea de deficit excesiv, ceea ce ne poate atrage sancțiuni de la Bruxelles.

27-10-2025 20:04

