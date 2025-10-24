Doar 600.000 de români au accesat voucherele de energie, față de 2,1 milioane estimate. Explicațiile ministrului Bogdan Ivan

24-10-2025 | 15:45
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat la Bistriţa că aproximativ 600.000 de persoane au accesat platforma EPIDS pentru voucherele de energie, faţă de 2,1 milioane estimate iniţial.

Aura Trif

"În momentul de faţă - ultimele date pe care le am sunt de acum câteva zile, cinci-şase zile -, sunt peste 600.000 de oameni care au accesat această platformă creată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi au şi beneficiat de acele vouchere începând cu finalul lunii septembrie. (...) În momentul de faţă, acest program merge mai departe cel puţin până la 31 martie 2026", a afirmat Ivan.

Explicația ministrului Energiei

Întrebat de ce numărul celor care au apelat la acest sistem de sprijin este sub estimări, ministrul Energiei a admis că a fost curios să afle acelaşi lucru şi că posibilele explicaţii ar fi că sunt multe persoane plecate în afara ţării, că unii dintre consumatori au considerat că nu este necesar sau că li s-a părut prea complicat sistemul de înscriere în platformă.

Bogdan Ivan spune că este analizată şi posibilitatea de a crea un mecanism prin care voucherele să fie scăzute direct din facturi.

"Lucrăm acum şi calculăm cum putem să ducem la capăt un mecanism, şi din punct de vedere al pieţei, şi din punct de vedere al sistemului informatic, în care să stabilim un alt plafon, mai ridicat, în care să intrăm direct în factură cu un anumit tarif, care să fie sub tariful actual practicat în piaţă - undeva la 1,1 lei, plus-minus, în funcţie de operatorul de furnizare şi de regiunea geografică", a spus ministrul Energiei.

Oameni pe strada
Sprijin financiar de 50 de lei lunar pentru plata facturilor la energie, în Sectorul 5. Cine ar putea primi timp de un an

INS a arătat că energia electrică s-a scumpit cel mai mult în septembrie, cu 69,16% față de anul trecut, urmată de fructele proaspete (+32,42%) și serviciile de igienă și cosmetică (+19,52%).

Începând cu data de 1 iulie 2025, schema de sprijin pentru energie electrică prevăzută de OUG nr. 6/2025 a luat sfârșit, iar prețurile finale plafonate de care au beneficiat românii nu au mai fost aplicabile pentru consumatorii din piața de energie electrică.

Astfel, prețul final al energiei electrice facturat începând cu data de 1 iulie 2025 este cel din contractul de furnizare, mai precis preţul comunicat către tine la momentul încheierii contractului sau cel comunicat odată cu actualizarea condiţiilor economice, respectiv actualizarea ofertei comerciale.

Tichetul electronic de energie este în valoare de 50 de lei pe lună. De acest sprijin financiar pot beneficia persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 de lei şi familiile cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 de lei.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, bagă Distrigaz și restul furnizorilor în ședință. Nu e exclusă modificarea legii

Sursa: Agerpres

