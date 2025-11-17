Ministrul Energiei susține: Niciun petrolist din România nu are motiv să crească preţul la pompă la motorină şi benzină

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni în Camera Deputaților că nu există motive pentru creșterea prețului la motorină și benzină, România exportând anual circa un milion de tone de combustibil și nefiind dependentă de producția Lukoil.

"Să ştiţi că nu consider că este corect ca noi să cerem o derogare specială pentru România, în condiţiile în care nu depindem de această rafinărie (Petrotel, n.r.) şi în condiţiile în care ar trebui să vină altă companie, preferabil românească sau din SUA, care să preia activitatea acestei companii şi să producă în continuare pentru România şi pentru export pe teritoriul României, dar cu o condiţie foarte clară: să nu mai finanţeze acest război ilegitim pornit de Federaţia Rusă. Eu, ca ministru PSD al Energiei, încă de săptămâna trecută, am înaintat Guvernului un proiect de act normativ care acum se actualizează de către Ministerul de Externe, Ministerul Economiei şi Ministerul de Finanţe, care trebuie să pună în aplicare aceste sancţiuni", a explicat Ivan.

El a afirmat că majorarea nejustificată a prețurilor la benzină și motorină este imorală și că cei care o fac riscă verificări din partea Consiliului Concurenței și altor instituții.

Verificări pentru creșterile nejustificate

”Cei care, astăzi, la pompă, în mod total imoral, vin şi cresc preţul nejustificat trebuie să ştie că au o problemă cu cei din Consiliul Concurenţei, cu alte instituţii care trebuie să-i protejeze pe români şi cărora le-am cerut, astăzi, scris oficial, să demareze proceduri pentru a verifica modul în care au crescut preţurile la pompă la motorină şi benzină total nejustificat, în condiţiile în care rafinăria Petrotel nu mai funcţionează de la jumătatea lunii octombrie, pentru că este în revizie tehnică... Niciun petrolist din România nu are niciun motiv să crească, astăzi, preţul la motorină şi benzină la pompă, în condiţiile în care România exportă aproximativ un milion de tone combustibil, în fiecare an. Noi nu depindem de ceea ce produce, astăzi, Lukoil", a precizat ministrul.

Demnitarul a menţionat, totodată, că, în această iarnă, preţul la gazele naturale nu va creşte pentru că este activă schema de plafonare până în 31 martie 2026.

"Ca să fie foarte clar încă un lucru: preţul la gaz nu o să crească în această iarnă. Avem activă schema de plafonare până în 31 martie 2026. Deja am început să lucrăm la mecanisme prin care ne vom asigura că după 31 martie 2026 nu o să avem o creştere bruscă a preţului, aşa cum am avut la energie, pentru a-i proteja pe românii care, mulţi dintre ei, au venituri mici, mulţi dintre ei trebuie să aleagă dacă îşi plătesc facturile, dacă îşi cumpără mâncare sau medicamente. Despre ei este vorba şi din acest motiv tratez acest subiect foarte serios. Deşi reprezint cel mai important partid din Parlament, cel mai mare partid din Parlament, îmi doresc ca modul în care rescriem legile pentru energie să le facem în Parlament, în comisiile parlamentare, împreună cu oameni de bună credinţă din toate partidele. Pentru că atunci când vorbim despre energie, vorbim despre fiecare produs pe care românii îl cumpără, de la pâine, până la combustibili, până la materiale şcolare, până la materiale sanitare. Aşa că gazul românesc produs în Neptun Deep va fi folosit în România în cea mai mare parte a sa", a punctat ministrul Energiei.

Critici dure la adresa Ministerului Energiei

Grupul parlamentar al AUR de la Camera Deputaţilor a depus miercuri, 12 noiembrie, o moţiune simplă împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată ''România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic naţional'.

Deputaţii AUR susţin în document că Ministerul Energiei a eşuat în toate dimensiunile "fundamentale" ale actului de guvernare: planificare, execuţie, cercetare, suveranitate şi protejarea consumatorului, iar România - "ţara care lumina Balcanii" - trăieşte acum cu frica întreruperii curentului.

De asemenea, semnatarii menţionează că, peste toate aceste strategii "care au pus în pericol securitatea ţării", închiderea succesivă a hidrocentralei Vidraru, a Reactorului 1 de la Cernavodă şi a majorităţii termocentralelor de reglaj primar a condus în mod "clar" la o reducere şi mai mare a rezervei sincrone de energie a ţării.

