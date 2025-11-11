Bogdan Ivan: România refuză amânarea sancțiunilor împotriva Lukoil și pregătește preluarea controlului rafinăriei Petrotel

11-11-2025 | 21:13
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți seară că țara noastră va respecta ferm termenul de 21 noiembrie stabilit de SUA pentru aplicarea sancțiunilor împotriva gigantului petrolier rus Lukoil, respingând varianta unei derogări.

Mihai Niculescu

Într-o postare pe Facebook, oficialul român a transmis un mesaj ferm: „Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil". Ivan a subliniat că echipa sa colaborează cu autoritățile relevante pentru elaborarea unui cadru legislativ care să asigure conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite”, menținând în același timp funcționalitatea rafinăriei Petrotel Ploiești, transmite news.ro.

Ministrul a exclus categoric posibilitatea de a solicita o amânare: „O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autorităţile americane. Mai mult, voi susţine replicarea şi aplicarea unitară a sancţiunilor iniţiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene”.

Preluarea controlului, soluția pentru protejarea securității energetice

Bogdan Ivan a dezvăluit strategia guvernului pentru această situație: „România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaţionale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajaţi şi pentru a asigura stabilitatea şi securitatea sistemului energetic naţional”.

Soluția propusă urmărește un echilibru dificil: respectarea sancțiunilor internaționale, continuitatea activităților de rafinare și comercializare a produselor petroliere, și protejarea celor aproximativ 5.000 de locuri de muncă de la Petrotel Ploiești.

Curse contracronometru în Europa de Est

Decizia administrației Trump de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a creat o situație de criză pentru mai multe țări din Uniunea Europeană. România și Bulgaria sunt angajate într-o cursă contra cronometru pentru a preveni închiderea rafinăriilor critice deținute de compania rusă înainte de termenul-limită.

Alte state membre au optat pentru strategii diferite. Germania a obținut o derogare de șase luni pentru rafinăria Schwedt, deținută de Rosneft și aflată sub control guvernamental din 2022. Premierul ungar Viktor Orbán s-a deplasat vineri la Washington, unde a negociat o excepție pentru importurile de petrol rusesc prin conducte, acoperind atât Ungaria, cât și Slovacia.

Publicația POLITICO a arătat anterior că printre opțiunile evaluate de București se număra solicitarea unei derogări similare, variantă pe care ministrul Ivan a respins-o acum public.

Aceste sancțiuni se înscriu în contextul presiunilor crescânde ale președintelui Donald Trump pentru obținerea unui armistițiu în Ucraina, pe fondul eforturilor Uniunii Europene de a reduce dependența energetică față de Rusia.

Sursa: News.ro

