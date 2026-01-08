Reacția șoferului din Cluj când a văzut că are agățat de mașină trupul unui bărbat pe care l-a ucis. VIDEO

Un șofer de 36 de ani din județul Cluj a fost reținut după ce a fugit de la locul unui accident înfiorător. A lovit un bărbat de 69 de ani și l-ar fi târât sub mașină un kilometru.

O cameră de supraveghere l-a surprins când a oprit mașina, a îndepărtat trupul, apoi și-a văzut de drum.

Accidentul s-a produs în localitatea Ceanu Mare, din județul Cluj.

În imagini se vede cum șoferul de 36 de ani oprește lângă o benzinărie, se uită sub mașină și trage de acolo trupul victimei.

Își pune mâinile în cap, apoi fuge.

Femeie: "Și o pungă de celofan dacă o prinzi la roțile de la mașină, oprești să vezi ce ai la mașina aia. Dar nu se tragă omul la un km jumate, l-a tras după mașină. L-a lăsat acolo de frică sau că a crezut că vine altă mașină și că îi acoperă urmele lui."

Puțin mai târziu, un trecător a anunțat la 112 că a găsit trupul fără suflare. Din primele investigații, polițiștii și-au dat seama că bărbatul fusese victima unui accident rutier.

Chețan Tudor, șeful Compartimentului Rutier Câmpia Turzii: "Un pieton în vârstă de 69 de ani a fost accidentat mortal, iar conducătorul autoturismului a părăsit locul accidentului."

Alexandru Cuc, viceprimar: "Cu ajutorul peco-ului de mai jos am reușit pe camere să identificăm numărul de înmatriculare al mașinii."

În mai puțin de două ore, suspectul a fost găsit acasă, în aceeași localitate, iar mașina a fost găsită în Cluj-Napoca.

Acesta le-ar fi spus anchetatorilor că bărbatul era întins pe drum și nu l-a observat inițial.

Virgil Păcurar, primarul comunei Ceanu Mare: "Pe drum el ar fi observat cică o haină, a luat acea haină între roți și a continuat deplasarea înspre barul la care dorea să ajungă."

Localnicii spun că în aceeași zi, victima a participat la un priveghi și se întorcea spre casă.

Femeie: "Era pensionar, avea doi băieți."

Șoferul a fost reținut pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.

Raul Bud, avocat: "În cazul în care era în viață, vorbim despre o infracțiune de ucidere din culpă, unde se va mai analiza dacă era vorba de o culpă. S-ar putea acorda o pedeapsă și de 5 ani de închisoare și mai mult, în funcție de circumstanțele particulare ale persoanei."

Anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza în care victima a fost acroșată.

Concluziile medicilor legiști vor lămuri cauzele decesului.

