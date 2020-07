Tot mai mulți români apelează la magazinele din apropierea casei: „Afacerile au crescut surprinzător”

Românii au redescoperit, după izolare, magazinele din apropierea casei, la care renunțaseră în ultimii ani în favoarea supermarketurilor.

Potrivit unui studiu recent, 63% dintre conaționali au cumpărat mai des decât o făceau înainte de la măcelariile, brutăriile și aprozarul din colț. Specialiștii spun că oamenii aleg mai des marfa micilor producători și pentru a ajuta economia locală.

Cele mai mari creșteri în vânzări au fost înregistrate de aprozare, magazinele cu brânzeturi și măcelarii.

Clientă: „Vin cam la două săptămâni și mai des de atât."

Clientă: „Nu am mai fost în supermarket de la începutul lui martie. Am mers la magazinele de lângă casă și la aprozar. Am norocul că am un aprozar lângă casă."

Cosmin are de doi ani o carmangerie lângă Cluj-Napoca. De câteva luni îi merge foarte bine deși produsele lui sunt mai scumpe ca în marile magazine. Pentru că are clienți a fost nevoit să modifice inclusiv programul de lucru.

Cosmin Filipaș, producător: „Afacerile au crescut surprinzător cu 40 la sută. Trimitem cu 40 la sută mai multe volume în țară și în Cluj. Vindem foarte bine."

Și proprietarul unei brutării din Brașov este mulțumit.

Luca Adrian, proprietar brutărie: „Au venit și o bună parte de clienți noi. Ne-am bucurat și ei s-au bucurat să ne descopere. Așa au redescoperit produsele locale. Ne-au susținut toată perioada și cred că ne vor susține și pe viitor."

Vânzările au crescut și cu 200 la sută la fructe și legume comandate online direct din grădinile micilor producători.

Ștefan Bartiș, manager: „Acest lucru se datorează faptului că au stat mai mult în casă și să se aprovizioneze din împrejurimi și descoperă cu această cale și calitatea produselor și gustul produselor de la țară."

Emanuel Dobrinoiu, comerciant fructe și legume: „Clienții s-au îndreptat mai mult spre partea asta de a comanda online.”

Reporter: „Cât ați vândut online?”

Comerciant: „În decurs de o lună cam o tonă de cireșe."

Specialiștii spun că izolarea a schimbat mult profilul consumatorului.

Ioan Hossu, sociolog: „Foarte multe au intrare direct din stradă și sigur o relație personală cu proprietarul magazinului, lucru care le permite în unele cazuri și, să spunem, personalizarea cererii. Există și un sentiment al solidarității. Foarte mulți optează pentru a cumpăra produse sau servicii generate de lanțuri locale (producție sau desfacere) pentru a sprijini economia locală."

Ca să evite deplasările în locurile aglomerate, 63% dintre intervievații unui studiu recent confimă că își fac mai nou cumpărăturile de la magazinele din apropierea casei. 34% dintre ei au descoperit cu această ocazie magazine noi în cartier, iar 38% cunosc acum și numele vânzătorilor.