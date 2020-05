Modul inedit în care antreprenorii și-au reinventat afacerile, din cauza pandemiei: „A trebuit, vrei nu vrei”

Criza din sănătate i-a afectat pe mulți antreprenori, care s-au văzut nevoiți să se reinventeze ca să își salveze afacerile.

Mulți producători de fructe sau legume, carne, brânzeturi sau produse fine din ciocolată s-au unit în mici comunități online, fie pe platforme specializate, fie pe Facebook. Într-o mișcare de solidaritate fără precedent, au format grupuri online, se promovează mai ușor și ajung mai aproape de cumpărători.

Rețeta a înregistrat un asemenea succes, încât unii abia mai fac față comenzilor.

Proprietarul unei cofetării pe roți, a fost grav afectat de epidemie, însă de două zile este pe o nouă platformă care reunește mai multe brutării, patiserii sau cofetării. De atunci, curg comenzile și spune că nu a mai ieșit din laborator.

Patiser: „A trebuit, vrei nu vrei, să te reinventezi. Șansa noastră a fost această platformă. Nu e ca atunci când ai un magazin, când vine omul și vede toate produsele, dar în condițiile date e o gură de oxigen senzațională. Am recuperat, hai să spunem un 20% față de anul trecut. E ceva, e încurajator.”

Și alți gastronomi sau artiști ai ciocolatei, de pildă, s-au alăturat comunității online și au grijă ca produsele să ajungă la clienți așa cum trebuie:

Ciocolatier: „De-a lungul timpului am avut ceva provocări, pentru că pralinele îmi ajungeau la destinație ciufulite, răsucite. Am reușit până la urmă să găsesc soluții să ajungă ok. E un ambalaj cu bule, termorezistent, prin care nu pătrunde nici căldura, nici lumina, cei mai mari dușmani ai ciocolatei.”

Comunitatea online i-a salvat afacerea, mai ales că magazinul este într-un mall, închis pentru cine știe câtă vreme.

Ciocolatier: „Toți cei care lucrăm cu produse proaspete am întâmpinat acum o problemă, că noi nu putem să rămânem cu produsele pe stoc. Eu cred că e în folosul tuturor această comunitate, mai ales că este gratuită.”

Gabriela Bereș, fondatorul platformei: „Industria de brutărie și cofetărie este foarte slab digitalizată, consumatorii sunt obișnuiți să meargă la cumpărături, să intre într-o cofetărie, să vadă produsele cu ochii lor, să simtă mirosul de pâine, dar trebuie să ținem cont că lumea se schimbă și mediul de afaceri trebuie să țină cont cu această schimbare. Cel mai important este că beneficiază și de promovare.”

Și pe Facebook au apărut grupuri noi, unde diverși producători s-au unit pentru a ajunge mai ușor la clienți. De exemplu, un grup făcut de cineva din preajma Capitalei oferă produse autohtone, de la brânzeturi și mezeluri tradiționale, până la legume sau fructe de sezo și a adunat în numai o lună peste 6.000 de membri.

Elena Stoian, fondatoarea grupului: „Mi-am dat seama că chiar avem nevoie de aceste produse și să fim cât mai aproape de producători, să evităm într-un fel intermediarii. Am văzut că în alte zone sunt producători care nu ajung până în București și cu acest grup am reușit să îi determinăm pe aceștia să vină să își promoveze produsele. Avem nevoie unii de alții. Și producătorii au nevoie de clienți și noi avem la rândul nostru nevoie de ei.”

Acum, unii producători spun că abia fac față comenzilor.

Reprezentanta unei carmangerii: „Ne ajută, pentru că ne urmărește foarte multă lume. Ne-au crescut comenzile. Să știți că de multe ori suntem în impas, dar lucrăm peste program, ca să livrăm toate comenzile.”

Pentru a primi acasă produsele, clienții trebuie să plătească și o taxă de transport, dar sunt și producători care livrează marfa gratuit.