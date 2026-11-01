Acestea ar putea genera venituri de aproape 6 miliarde de euro anual pentru bugetul comunitar în perioada 2028–2034, potrivit unui document al Comisiei Europene consultat de Reuters, citat de News.ro.

Începând cu 1 noiembrie, UE introduce o taxă suplimentară de procesare de 2 euro pentru trimiterile ieftine, după ce de la 1 iulie a început să aplice o taxă de 3 euro. Noile costuri se adaugă pentru fiecare articol taxabil separat şi pun presiune asupra modelului comercial al platformelor care livrează direct din China produse la preţuri foarte mici.

Potrivit Comisiei Europene, aproximativ 5,8 miliarde de colete cu o valoare declarată sub 150 de euro au intrat în UE în 2025, cu 26% mai multe decât în anul precedent.

Autorităţile europene estimează că majoritatea acestor trimiteri au fost subevaluate pentru evitarea taxelor vamale, iar noile măsuri urmăresc atât limitarea concurenţei neloiale, cât şi consolidarea controalelor asupra produselor importate.

Estimarea veniturilor de 6 miliarde de euro ţine cont şi de o posibilă reducere a numărului de colete importate, pe măsură ce comercianţii îşi adaptează operaţiunile. Potrivit propunerii Comisiei, aproximativ 90% din sumele colectate ar urma să intre în bugetul UE, iar 10% să revină statelor membre.

Repartizarea ar putea fi modificată în cadrul negocierilor pentru bugetul european din perioada 2028–2034, în condiţiile în care statele membre păstrează în prezent 25% din încasări.

Eurodeputatul Dirk Gotink, responsabil de coordonarea reformei vamale în Parlamentul European, a declarat că noua taxă urmăreşte combaterea importurilor de produse ieftine care nu respectă standardele europene. În opinia sa, veniturile suplimentare vor permite modernizarea autorităţilor vamale şi consolidarea protecţiei pieţei unice.

Ce măsuri iau Shein, Temu, AliExpress și Amazon pentru a face față noilor taxe UE

Măsurile afectează deja strategiile marilor platforme chineze. PDD Holdings, proprietarul Temu, a avertizat că taxele vor avea un impact semnificativ asupra unor segmente ale afacerii, iar platforma a început să ofere anumitor cumpărători reduceri pentru compensarea costurilor suplimentare. Shein, care obţine aproximativ o treime din venituri în Europa, îşi extinde capacităţile de depozitare în Polonia şi încearcă să menţină preţurile competitive.

AliExpress, platformă deţinută de Alibaba, îşi dezvoltă la rândul său reţeaua de depozite locale pentru a reduce impactul taxelor asupra livrărilor. Compania a avertizat însă că noile costuri ar putea afecta în special gospodăriile europene cu venituri reduse, accentuând presiunile asupra costului vieţii.

În schimb, Amazon susţine că este mult mai puţin expusă acestor măsuri, deoarece 97% dintre produsele comercializate de companie în UE sunt expediate din depozite aflate deja pe teritoriul blocului comunitar. Noile taxe europene urmează unor măsuri similare adoptate de Statele Unite pentru limitarea importurilor ieftine şi combaterea concurenţei considerate neloiale.