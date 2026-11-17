Măsurile de atenuare luate de Temu includ controale ineficace pentru verificarea conformităţii produselor, un sistem slab de moderare a conţinutului şi un sistem de sancţiuni ineficient, potrivit Comisiei, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, conform Agerpres.

Cu titlu preliminar, Comisia a constatat că, deşi Temu dispune de controale, acestea nu analizează suficient dacă produsele în sine respectă cerinţele de siguranţă ale UE.

Temu cere vânzătorilor să furnizeze rapoarte de testare doar pentru o parte foarte mică a produselor şi, chiar şi în cazul în care este necesar un astfel de raport, adesea nu este verificat de Temu.

În plus, deşi Temu identifică unele categorii de produse ca prezentând un risc ridicat (de exemplu, jucării, produse electronice, produse cosmetice), nu le acordă prioritate atunci când efectuează controale fizice.

De multe ori, societatea nu a monitorizat rezultatele controalelor la faţa locului şi nici nu a intensificat inspecţiile în vederea unei creşteri a listelor, a indicat Executivul comunitar.

Sistemul de moderare al platformei nu identifică eficient produsele ilegale

Cu titlu preliminar, Comisia a constatat că sistemul Temu de moderare a conţinutului nu previne suficient riscul diseminării de produse ilegale.

De exemplu, sistemul de moderare pare să analizeze în principal informaţiile ataşate unei liste de produse şi conformitatea cu termenii şi condiţiile Temu, mai degrabă decât siguranţa produsului în sine.

În plus, sistemul instituit de Temu pentru a compara o includere pe listă cu alte includeri pe listă identificate anterior ca fiind neconforme nu se axează suficient pe riscul prezentat de produsele nesigure, iar numărul moderatorilor de conţinut uman nu a crescut în concordanţă cu creşterea numărului de listări pe platformă.

Comercianții care încalcă regulile nu sunt sancționați suficient

De asemenea, Comisia a constatat, provizoriu, că sistemul de sancţiuni al Temu nu vizează în mod eficace comercianţii, că este prea fragmentată şi că este un factor de descurajare insuficient.

Dovezile sugerează că sunt impuse sancţiuni magazinelor individuale, mai degrabă decât comerciantului din spatele acestora, deşi un singur comerciant poate opera mai multe magazine.

Prin urmare, un comerciant al cărui magazin este închis poate continua să vândă prin intermediul celorlalte magazine ale sale.

Potrivit Comisiei, comercianţii pot comite un număr mare de încălcări grave, inclusiv vânzarea de produse care nu trec de verificările de siguranţă, înainte ca Temu să suspende oricare dintre magazinele lor.

Temu are acum posibilitatea de a-şi exercita dreptul la apărare. Acesta poate examina documentele din dosarul de investigaţie al Comisiei şi poate răspunde în scris la constatările preliminare ale Comisiei.

În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

Temu ar putea primi o amendă de până la 6% din cifra de afaceri

În cazul în care opiniile Executivului comunitar sunt confirmate în cele din urmă, Comisia poate adopta o decizie de neconformitate, care poate declanşa o amendă proporţională care poate ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului şi poate obliga furnizorul să ia măsuri pentru a remedia încălcarea.

Constatările preliminare se referă la obligaţia Temu de a pune în aplicare măsuri concrete de atenuare a riscurilor în temeiul articolului 35 din Regulamentul privind serviciile digitale.

În luna mai, Comisia a considerat că Temu şi-a încălcat obligaţia de a efectua o evaluare adecvată a riscurilor, impunând o amendă de 200 de milioane euro.

Comisia Europeană investighează

În octombrie 2026, Comisia a aprobat planul de acţiune al Temu pentru remedierea încălcării pentru care Temu a fost amendată.

Executivul comunitar a iniţiat proceduri oficiale în octombrie 2024 pentru a evalua dacă este posibil ca Temu să fi încălcat Regulamentul privind serviciile digitale în domenii legate de vânzarea de produse ilegale, de proiectarea serviciului care ar putea crea dependenţă, de sistemele utilizate pentru a recomanda utilizatorilor achiziţii, precum şi de accesul cercetătorilor la date.

„Cumpărăturile online nu ar trebui să însemne riscul achiziţionării de produse ilegale şi nesigure. În temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, platformele sunt responsabile de protejarea utilizatorilor împotriva riscului de conţinut şi bunuri ilegale. Constatările preliminare împotriva Temu marchează un alt pas spre a face lumea online mai sigură", a afirmat Henna Virkkunen, vicepreşedintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie.