Echipamentele pregătesc, de fapt, introducerea unei noi taxe kilometrice, care va viza direct camioanele cu o masă mai mare de 3,5 tone, începând din aprilie 2027, relatează autonews.fr.

Denumită contribuția ecologică pentru vehiculele grele de marfă (ECPL), această taxă a fost decisă de Consiliul Regional Grand Est, cu scopul de a implica transportatorii în finanțarea, întreținerea și modernizarea rețelei rutiere. Este vorba despre un proiect de amploare, în condițiile în care autoritățile regionale prevăd investiții de peste 2,1 miliarde de euro în infrastructura rutieră până în 2035.

Dispozitivele albastre introduc o nouă taxă calculată în funcție de kilometrii parcurși de camioane

În spatele acestor dispozitive albastre se află un sistem de monitorizare automată.

Echipate cu camere capabile să citească numerele de înmatriculare, acestea vor permite identificarea camioanelor care circulă pe drumurile vizate și verificarea achitării taxei.

Suma de plată va depinde de mai mulți factori: distanța parcursă, tonajul vehiculului și categoria sa de emisii poluante. Tariful mediu este estimat la aproximativ 15 eurocenți pe kilometru.

Transportatorii care folosesc în mod regulat aceste drumuri vor beneficia, totuși, de o reducere de 13%, cu condiția să le utilizeze cel puțin 12 zile pe lună.

Contribuția ecologică pentru vehiculele grele de marfă (ECPL) a fost decisă de Consiliul Regional Grand Est pentru a implica transportatorii în finanțarea, întreținerea și modernizarea rețelei rutiere.

Autoritățile regionale estimează investiții de peste 2,1 miliarde de euro în infrastructură până în 2035.