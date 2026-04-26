Astfel, conform datelor citate de Agerpres, este vorba despre 20.843 de firme care au fost radiate la nivel naţional în primele trei luni din 2026, cu 0,75% mai puţine comparativ cu perioada similară din anul anterior.

Recent, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat la evenimentul în urma căruia social-democrații i-au retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, ”Momentul adevărului”, că în ultimele luni are loc "un experiment eşuat" pe spatele economiei româneşti şi "pe buzunarul fiecărui cetăţean". În acest sens, l-a acuzat pe premier că a preluat o economie pe creştere şi în doar şase luni a dus-o în recesiune tehnică.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: Cele mai multe radieri de firme au fost înregistrate în Bucureşti

Potrivit ONRC, cele mai multe radieri au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 3.782 (număr în creştere cu 8,68% faţă de primul trimestru din 2025), şi în judeţele Timiş (975, +17,33%), Cluj (911, -13,49%), Bihor (856, -2,17%), Iaşi (840, -2,67%), Ilfov (818, +10,99%) şi Constanţa (711, +10,40%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Giurgiu (122, în scădere cu 38,07% faţă de primele trei luni din 2025), Teleorman (126, -21,74%), Ialomiţa (142, +30,28%), Mehedinţi (166, +6,41%) şi Tulcea (168, -17,24%).

Creşteri semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Călăraşi (+51,69%), Caraş-Severin (+32,67%) şi Ialomiţa (+30,28%), în timp ce scăderile cele mai mari au fost raportate în Giurgiu (-38,07%), Bistriţa Năsăud (- 36,44%) şi Vrancea (-32%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 4.206 (-15,9%, raportat la ianuarie-martie 2025), Construcţii - 1.623 (-7,57%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice -1.522 (-11,41%) şi agricultură, silvicultură şi pescuit - 1.518 (-36,03%).

În martie 2026 au fost consemnate 8.743 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.511), Timiş (506), Cluj (418), Ilfov (391) şi Iaşi (381).