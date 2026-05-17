Potrivit publicaţiei, generalul Wiesław Kukuła ar fi primit încă de luni, prin sistemul militar securizat utilizat pentru comunicaţiile NATO, o notificare oficială privind suspendarea rotaţiei Brigăzii a 2-a Blindate a Diviziei 1 Cavalerie a armatei SUA.

Cu toate acestea, informaţia nu ar fi fost transmisă mai departe conducerii Ministerului Apărării şi nici altor structuri militare.

Decizia americană a devenit publică abia miercuri, după relatările din presa americană, inclusiv Army Times, moment în care oficialii polonezi au reacţionat surprinşi.

Ministerul american al Apărării a confirmat ulterior suspendarea rotaţiei militarilor, fără să ofere explicaţii detaliate. Pentagonul a susţinut că măsura face parte dintr-un ”proces complex şi bine analizat” şi nu reprezintă o decizie luată în grabă.

Vicepremierul şi ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a încercat să minimizeze impactul situaţiei, afirmând că suspendarea desfăşurării nu înseamnă o retragere permanentă a trupelor americane din Polonia.

El a declarat că a discutat cu generalul american Alexus Grynkewich, comandantul forţelor SUA în Europa şi comandant suprem aliat NATO în Europa, care i-ar fi transmis că angajamentul militar american faţă de Polonia rămâne neschimbat.

Generalul Kukuła nu a comentat public informaţiile şi nici nu a participat la conferinţa de presă organizată joi de ministrul Apărării.

Trei surse apropiate conducerii Statului Major au declarat pentru Politico că mesajul Pentagonului a fost transmis printr-un sistem clasificat la care doar şeful Statului Major are acces direct. Sursele susţin că notificarea a rămas practic blocată la nivelul conducerii armatei deoarece nu a fost redirecţionată sau comunicată mai departe factorilor politici şi militari relevanţi.

Colonelul Marek Pietrzak, purtător de cuvânt al Statului Major, a negat însă că mesajul ar fi fost primit încă de luni şi a contestat credibilitatea surselor citate de publicaţie.

Potrivit aceloraşi surse, mesajul american era foarte scurt şi nu conţinea explicaţii privind motivele suspendării rotaţiei militarilor americani.

Foşti oficiali militari polonezi au criticat dur modul în care a fost gestionată comunicarea internă. Generalul în rezervă Mieczysław Cieniuch, fost şef al Statului Major, a declarat că o asemenea notificare trebuia clasificată drept ”foarte importantă” şi transmisă imediat ministrului Apărării, având implicaţii militare şi politice majore.

Generalul în rezervă Jarosław Gromadziński a afirmat că sistemul intern de circulaţie a informaţiilor din cadrul Statului Major ”s-a prăbuşit profund” în ultimul timp.

Potrivit surselor Politico, abia după apariţia informaţiilor în presă generalul Kukuła ar fi informat conducerea militară şi politică despre notificarea primită de la Pentagon. Unele surse susţin că efectivele militare americane din Polonia vor fi totuşi reduse, chiar dacă nu la amploarea relatată iniţial în presă.