Ilie Bolojan, anunț despre economia României: ”Semnele de optimism vor începe din această vară, înspre toamnă”

Bolojan afirmă că România se află în prezent ”la punctul cel mai de jos” din punct de vedere economic, iar în perioada următoare ”se va vedea” că măsurile adoptate de Guvernul pe care îl conduce vor duce la o ”așezare și la o curbă lentă de creștere”.

”Suntem practic în punctul cel mai de jos, dacă pot să spun așa, vizavi de reașezarea economiei românești, care în ultimii ani a fost injectată cu sume importante de la bugetul de stat, care au însemnat deficite enorme și suntem în perioada de readaptare a economiei la realitățile pe care le avem, deci la capacitatea reală a României. Această readaptare, în mod evident, se face printr-o ușoară contracție economică, dar aprecierea mea este că am ajuns la punctul cel mai de jos. În perioada următoare se va vedea că aceste măsuri, dacă sunt menținute, dacă păstrăm echilibrele, vor duce la o așezare și la o curbă lentă de creștere.

Suplimentar, în lunile următoare, treptat, treptat, inflația scade. Asta se vede. Deficitul pe primele luni a fost mult mai mic ca pe primele luni din anul trecut și, în plus, ceea ce putem să facem este ca, în paralel cu reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat, cu disciplina de cheltuieli, vom da drumul la pachetul de relansare economică pentru companii.” , a declarat Ilie Bolojan la Europa FM.

Pachet de relansare economică pentru companii

Întrebat când vom vedea, concret, primele semne de optimism, premierul a afirmat că ”din această vară, înspre toamnă”.

Premierul Ilie Bolojan: ”Semnele de optimism vor începe din această vară, înspre toamnă, și vor însemna o reașezare, așa cum v-am spus. Dar până în luna iunie, conform pachetului de relansare economică, Ministerul de Finanțe va veni cu aceste programe de susținere, nu știu, a procesării produselor agricole, a investițiilor în anumite domenii, prin mecanisme de stimulare, prin credite bancare, pe care începând de la finalul acestei luni le va pune în transparență decizională și în luna mai vor fi adoptate, așa cum prevede acest pachet de relansare economică pe care l-am adoptat”.

Șeful Guvernului a mai subliniat faptul că, una din problemele României este creșterea accelerată a datoriei publice.

”Una din problemele noastre, ca țară, este creșterea accelerată a datoriei publice. Datorită acestui fapt, deci, ca urmare a acestui fapt, pentru că ne-a crescut accelerat, România, față de alte țări europene care au un grad de îndatorare de peste 100% din PIB - noi suntem mult mai jos, 65% - dar pentru că am crescut cu viteză mare, dobânzile pe care le plătește în România sunt mult mai mari decât celelalte țări. Ce facem acuma? Ne liniștim acest grad de îndatorare, ca să ne stabilizăm datoria și să ne scădem dobânzile. Aceste măsuri care au fost luate au avut un cost social. Trebuie să recunoaștem asta. Și eu le mulțumesc românilor pentru înțelegere, dar dacă nu ținem această linie, ne vom întoarce de unde am plecat. Asta este problema. Și eu nu vin să dau vești bune care nu pot fi onorate. Și mi se pare că este onest față de români, să le spunem adevărul și ce se poate face.”, a mai spus Bolojan.

Pe de altă parte, mai trebuie menționat și faptul că instabilitatea politică se vede deja în economie. Bursa de Valori București a deschis zilele trecute pe roșu, dobânzile la care se împrumută statul cresc, iar leul s-a depreciat față de euro.

Chiar dacă mişcările nu sunt pentru moment semnificative, potrivit economiştilor, această criză reprezintă un semnal de alarmă pentru investitori. "Chiar vrem instabilitate?" - a întrebat public şi Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale.

În contextul actualei crize politice, Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a reamintit cât de importantă este stabilitatea financiară.