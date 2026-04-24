Ilie Bolojan, anunț despre economia României: ”Semnele de optimism vor începe din această vară, înspre toamnă”

Premierul Ilie Bolojan le transmite românilor că primele semne de optimism în ceea ce privește situația economică a țării vor apărea ”din această vară, înspre toamnă”.

Bolojan afirmă că România se află în prezent ”la punctul cel mai de jos” din punct de vedere economic, iar în perioada următoare ”se va vedea” că măsurile adoptate de Guvernul pe care îl conduce vor duce la o ”așezare și la o curbă lentă de creștere”

”Suntem practic în punctul cel mai de jos, dacă pot să spun așa, vizavi de reașezarea economiei românești, care în ultimii ani a fost injectată cu sume importante de la bugetul de stat, care au însemnat deficite enorme și suntem în perioada de readaptare a economiei la realitățile pe care le avem, deci la capacitatea reală a României. Această readaptare, în mod evident, se face printr-o ușoară contracție economică, dar aprecierea mea este că am ajuns la punctul cel mai de jos. În perioada următoare se va vedea că aceste măsuri, dacă sunt menținute, dacă păstrăm echilibrele, vor duce la o așezare și la o curbă lentă de creștere. 

Suplimentar, în lunile următoare, treptat, treptat, inflația scade. Asta se vede. Deficitul pe primele luni a fost mult mai mic ca pe primele luni din anul trecut și, în plus, ceea ce putem să facem este ca, în paralel cu reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat, cu disciplina de cheltuieli, vom da drumul la pachetul de relansare economică pentru companii.” , a declarat Ilie Bolojan la Europa FM.

Pachet de relansare economică pentru companii

Întrebat când vom vedea, concret, primele semne de optimism, premierul a afirmat că ”din această vară, înspre toamnă”.

Ministrul de Finanțe anunță că mai multe sedii ale ANAF vor fi desființate: ”Viitorul trebuie să fie unul digitalizat”

Premierul Ilie Bolojan:Semnele de optimism vor începe din această vară, înspre toamnă, și vor însemna o reașezare, așa cum v-am spus. Dar până în luna iunie, conform pachetului de relansare economică, Ministerul de Finanțe va veni cu aceste programe de susținere, nu știu, a procesării produselor agricole, a investițiilor în anumite domenii, prin mecanisme de stimulare, prin credite bancare, pe care începând de la finalul acestei luni le va pune în transparență decizională și în luna mai vor fi adoptate, așa cum prevede acest pachet de relansare economică pe care l-am adoptat”.

Șeful Guvernului a mai subliniat faptul că, una din problemele României este creșterea accelerată a datoriei publice.

”Una din problemele noastre, ca țară, este creșterea accelerată a datoriei publice. Datorită acestui fapt, deci, ca urmare a acestui fapt, pentru că ne-a crescut accelerat, România, față de alte țări europene care au un grad de îndatorare de peste 100% din PIB - noi suntem mult mai jos, 65% - dar pentru că am crescut cu viteză mare, dobânzile pe care le plătește în România sunt mult mai mari decât celelalte țări. Ce facem acuma? Ne liniștim acest grad de îndatorare, ca să ne stabilizăm datoria și să ne scădem dobânzile. Aceste măsuri care au fost luate au avut un cost social. Trebuie să recunoaștem asta. Și eu le mulțumesc românilor pentru înțelegere, dar dacă nu ținem această linie, ne vom întoarce de unde am plecat. Asta este problema. Și eu nu vin să dau vești bune care nu pot fi onorate. Și mi se pare că este onest față de români, să le spunem adevărul și ce se poate face.”, a mai spus Bolojan.

Pe de altă parte, mai trebuie menționat și faptul că instabilitatea politică se vede deja în economie. Bursa de Valori București a deschis zilele trecute pe roșu, dobânzile la care se împrumută statul cresc, iar leul s-a depreciat față de euro. 

Chiar dacă mişcările nu sunt pentru moment semnificative, potrivit economiştilor, această criză reprezintă un semnal de alarmă pentru investitori. "Chiar vrem instabilitate?" - a întrebat public şi Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale.

În contextul actualei crize politice, Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a reamintit cât de importantă este stabilitatea financiară.

România, dublu „campion” negativ în UE: cel mai mare deficit bugetar și cea mai ridicată inflație în 2025

România a încheiat anul 2025 cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, de 7,9% din PIB, potrivit datelor publicate de Eurostat, consolidându-și poziția de „lider” negativ.

Toate acestea într-un context în care majoritatea statelor membre au reușit să își mențină dezechilibrele sub control, deficitul guvernamental în zona euro fiind de 2,9%, iar în UE de 3,1% din PIB.

România a fost la un pas să rateze mecanismul european pentru frontiera estică. Va fi semnat astazi la Bruxelles, de Bolojan

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ilie bolojan, economie, criza economica, guvern,

Dată publicare:

Criza politica aduce iar incertitudine in economie. Bursa, pe "roșu", iar cursul interbancar e „în buza” nivelului de 5,1

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii importanți şedinţa de marţi, iar rulajul se cifra la 20,5 milioane de lei (4 milioane de euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.
Criza politică lovește economia: Bursa scade abrupt, dobânzile cresc, iar Isărescu avertizează: „Chiar vrem instabilitate?”

Instabilitatea politică se vede deja în economie. Bursa de Valori București a deschis pe roșu, dobânzile la care se împrumută statul cresc, iar leul s-a depreciat față de euro. 
Cât timp poate compensa TVA un operator economic sau persoană fizică din România. Decizie definitivă a Curții Supreme

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a stabilit că orice operator economic sau persoană fizică poate compensa TVA, până la încetarea activităţii, fără a mai interveni prescripţia. Decizia este definitivă.

Temperaturi neobișnuit de scăzute săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în minivacanța de 1 Mai

Temperaturile vor fi mult sub cele normale săptămâna viitoare, inclusiv în minivacanţa de 1 Mai, urmate de o stabilizare treptată a vremii până spre sfârşitul lunii mai.

Scenariile luate în calcul de liderii PNL, după demisiile miniștrilor PSD. Ce variante are președintele Nicușor Dan

La zece luni de când Guvernul Bolojan a fost instalat în funcție, miniștrii PSD au părăsit oficial Executivul. Demisiile lor au fost trimise și înregistrate joi seară la Administrația Prezidențială.

Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Guvernul a elaborat o primă formă a legii salarizării din sistemul bugetar. În forma actuală, aceasta stabilește cum ar putea fi calculate salariile angajaților la stat. Până când ar putea fi pus în dezbatere publică, proiectul ar putea suferi modificări.

Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Aprilie 2026

Vorbeste lumea - 24 Aprilie 2026

Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

Săriți de pe fix - Trailer

Ediția 1 | Rolul hepatoprotecției în sănătatea cardiovasculară

Agricultură fără rădăcini

Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Reacția lui Marius Șumudică, după ce a auzit că Mihai Stoica l-a interzis la FCSB

Sunderland - Nottingham Forest pe VOYO de la 22:00! Gazdele pentru cupele europene, oaspeții pentru evitarea retrogradării