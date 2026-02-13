În trimestrul IV-lea al anului 2025, PIB-ul a scăzut în termeni reali cu 1,9% față de trimestrul precedent. În plus, și trimestrul al III-lea al anului trecut a fost pe minus (-0,1%, revizuit de la -0,2%) față de trimestrul anterior, iar în aceste condiții România îndeplinește definiția recesiunii tehnice: două trimestre consecutive de scădere economică.

Nu este prima dată când economia este în declin două trimestre la rând. Țara a mai fost în recesiune tehnică de încă 4 ori în ultimii 14 ani: în 2012, 2015, 2020 și 2024.

Per total, economia țării a înregistrat o mică creștere în anul 2025, de +0,6% față de 2024, însă evoluția trimestrială arată o volatilitate accentuată și o tendință descendentă în a doua parte a anului, mai arată datele INS.

Serie brută

Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut, în trimestrul IV 2025, a înregistrat o creştere cu 0,1%. În anul 2025, comparativ cu anul 2024, Produsul Intern Brut s-a majorat cu 0,6%.

Revizuiri

Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB-ului trimestrial prin includerea estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul IV 2025, seria ajustată sezonier a fost recalculată. Astfel:

- rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 99,4%;

- rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,1% la 101,0%;

- rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025 au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

„Nu cred că vom avea recesiune”, spunea guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, în noiembrie 2025, în contextul în care economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea.

„Eu vă spun acum, pe bază și de speranță și de experiență proprie: nu cred că vom avea două luni de creștere negativă, ceea ce ar defini recesiunea. Dar oricum, chiar și în această variantă, pentru întreg anul creșterea economică este pozitivă”, declara acesta pentru Știrile PRO TV.