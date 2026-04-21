Mesajul președintelui Concordia vine în contextul investigației Consiliului Concurenţei la mai multe bănci care vizau suspiciunile că acestea s-au înțeles pentru a crește indicele ROBOR.

“Trăim cel mai dificil context economic și geopolitic din ultimii ani. Tocmai de aceea, încrederea în piețele financiare este esențială. Mesajele care aruncă suspiciuni asupra sectorului bancar, fără ca vreo încălcare să fi fost dovedită, au efecte imediate: creditele se scumpesc, accesul la finanțare se restrânge, investitorii amână deciziile. Nu ne putem permite acest lucru acum.", a declarat Dan Șucu.

În același timp, Concordia transmite că „indicele de referință ROBOR reprezintă un element fundamental al pieței monetare, iar sectorul bancar este o infrastructură critică națională, coloana vertebrală a finanțării economiei românești. Într-un moment marcat de deficit bugetar ridicat și semnale prudente din partea agențiilor de rating, orice șoc de încredere în sistemul financiar riscă să se transmită rapid, afectând finanțarea statului și a mediului privat, atractivitatea investițională și ritmul de creștere economică”.

În contextul investigației legate de o posibilăcoordonare a băncilor în stabilirea ROBOR, Concordia „solicită autorităților să adopte o comunicare responsabilă și proporțională cu stadiul investigației, în interesul stabilității financiare și al creșterii economice”.

Mugur Isărescu: Discuţia asta cu ROBOR-ul iar a apărut

Guvernatorul BNR a explicat luni că persistă în discursul public neînţelegeri şi confuzii privind rolul băncilor şi rolul băncii centrale, precum şi modul în care acestea funcţionează.

„Persistă în discursul public neînţelegeri, confuzii privind, de exemplu, rolul băncilor, rolul băncii centrale. Cum funcţionează? Am spus că am început de 35 de ani, avem şi un institut bancar, dar dacă te uiţi la discursul public, confuziile sunt zilnice, nu sunt aşa din când în când. Persistă şi confuzii legate de indicatorii sau să spunem indicii care sunt folosiţi în societate. Acum eu iau un exemplu care a răzbătut în opinia publică şi îmi ridic capul din ce am scris aici. Discuţia asta cu ROBOR-ul iar a apărut şi tulbură societatea românească şi eu cel puţin îmi dau seama cât de periculoasă este toată discuţia asta.

Nu pot să intru în foarte multe detalii. Există o discuţie, să spun, un procedeu care e în derulare între bănci, avem aici reprezentatul Asociaţiei Române a Băncilor şi Consiliului Concurenţei. Dar am citit raportul, raport greu, 500 de pagini, plus 300 de pagini de anexe. Numai ca să-l parcurgi, mi-a luat un weekend. Nu mă laud, vreau să spun că am vrut să văd dacă am progresat într-un fel în înţelegere. Se începe chiar bine şi raportul curge, n-ai ce să-i reproşezi ce scrie acolo. Şi începe bine. Se explică că ROBOR-ul este indicele pieţei interbancare, a pieţei monetare. Spun eu: 'bravo domnule, am evoluat”, a precizat Mugur Isărescu.

El a menţionat că înainte se spunea că ROBOR e ceva calculat numai pentru creditele la diverşi debitori, iar acum s-a înţeles faptul că avem cotaţii ferme care trebuie executate, nu cotaţii indicative.

"Deci, dacă o bancă şi-a pus o cotaţie fermă undeva, apoi trebuie să o execute. Şi mi-aduc aminte ce discuţii, un an, doi ani de zile aproape, au fost legate de cotaţii. Cum apăreau diverşi reprezentanţi ai partidelor politice să ne explice cum se joacă băncile acolo, trezorierii cu cotaţiile. Au văzut în cap un singur lucru: să-l exploateze pe bietul debitor din România.

Acum se spune clar: cotaţiile ferme sunt cotaţii ferme. Dar unde suntem totuşi? După ce citeşti aşa 500 de pagini ajungi la acuza principală, repet, spun numai elemente legate de ce e în dezbaterea publică acum, acuza principală că au loc nişte înţelegeri neconcurenţiale, un fel de cartelizare între băncile comerciale şi, în consecinţă, te întrebi: se uită faptul că este indicele pieţei monetare? Piaţa monetară e formată numai din banca naţională şi băncile comerciale.

Piaţa monetară sau interbancară este esenţială. Prin ea se transmite politica monetară. Noi nu stăm acolo într-un turn de fildeş şi zicem: am majorat dobânda. Păi şi ce dacă am majora-o dacă aia nu se duce în economie? Şi prin ce se duce în economie? Prin piaţa monetară, pentru că banca centrală într-o economie de piaţă nu dă credite populaţiei, asta de 35 de ani, nu dă credite societăţilor comerciale, băncile comerciale fac asta. Şi atunci această piaţă monetară este cea prin care se duce în economie politica monetară", a explicat guvernatorul BNR.

Acesta a afirmat că, dacă acest aspect nu se înţelege, instituţiile responsabile, inclusiv BNR şi ARB, ar trebui să-şi facă autocritica.

„După atâţia ani se spune ROBOR-ul, care este indicatorul pieţei monetare, este cel - pentru că se repetă la televizor în fiecare zi - ROBOR-ul la trei luni este cel în funcţie de care se stabileşte creditul la debitorii băncilor comerciale. Este un indicator împrumutat din 2010. Poate s-a spus că nu este bun, s-a trecut la IRCC, dacă nici acum nu este bun, făceţi fraţilor altul, ca să mă exprim aşa, dar lăsaţi-ne ROBOR-ul că nu putem să funcţionăm altfel. Cum să spunem mai clar despre aceste confuzii şi neclarităţi? Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţa până seara şi îl tăvăleşte şi îl face marele duşman al României. Şi nu trebuie să ne facem autocritica şi noi, şi ARB-ul, că lumea nu înţelege cum funcţionează sistemul bancar într-o economie de piaţă?", a transmis Mugur Isărescu.