Potrivit CNN, autorităţile cubaneze au început să elaboreze planuri de urgenţă pentru clădiri publice şi instituţii în eventualitatea unui ”atac imperialist”, iar populaţia primeşte instrucţiuni privind comportamentul în cazul unei agresiuni militare.

Tensiunile au crescut după vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Havana, o deplasare considerată de mulţi cubanezi drept un semnal că relaţiile dintre cele două ţări au ajuns într-un punct critic.

În timpul întâlnirilor cu oficialii cubanezi, Ratcliffe ar fi acuzat Havana că găzduieşte instalaţii de spionaj ruseşti şi chineze şi că acţionează împotriva intereselor americane în regiune, potrivit unor oficiali americani citaţi de CNN.

La scurt timp după plecarea şefului CIA din Cuba, au apărut informaţii potrivit cărora procurori federali americani analizează posibilitatea inculpării fostului lider cubanez Raul Castro pentru presupusul său rol în doborârea a două avioane ale organizaţiei cubano-americane Brothers to the Rescue în 1996.

Civilii primesc instruire militară

Oficiali cubanezi au avertizat că o astfel de decizie ar duce la ruperea negocierilor cu Washingtonul şi ar putea deschide calea unei intervenţii militare americane. Preşedintele Miguel Diaz-Canel a declarat recent că cubanezii sunt pregătiţi ”să-şi dea viaţa pentru revoluţie”.

Presa de stat cubaneză a publicat imagini cu civili care primesc instruire militară, în cadrul strategiei de ”război al întregii populaţii”, concepută încă din perioada lui Fidel Castro.

Antrenamentele au loc cu armament sovietic învechit, inclusiv tunuri antiaeriene tractate de boi, în cadrul pregătirilor pentru un posibil conflict.

În paralel, situaţia economică de pe insulă continuă să se degradeze. CNN relatează că penele de curent durează ore întregi, spitalele se confruntă cu lipsa medicamentelor, iar blocada petrolieră americană a epuizat ultimele rezerve energetice ale Cubei.

Autorităţile cubaneze au distribuit populaţiei ghiduri pentru situaţii de urgenţă, recomandând pregătirea unor rucsacuri cu produse neperisabile şi provizii esenţiale în cazul unei eventuale escaladări a conflictului.