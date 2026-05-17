Explicaţiile prezentatoarei care a anunţat punctajul acordat de juriul Moldovei în finala Eurovision 2026: Am avut un șoc

Ea a spus că a aflat despre punctaje cu puţin timp înainte de a trebui să le prezinte şi că nu voia să iasă în emisie. Afirmaţiile au fost făcute într-un videoclip publicat pe Facebook.

„Când am primit rezultatul, foiţa aia pe care să o citesc, şi am văzut punctele alea: România - 3 puncte, Ucraina în general nu era… Eu am avut o reacţie de şoc, zic "Voi glumiţi?" (…) În primul rând, câteva minute m-am retras, nu ştiam cum să-mi revin, ştiam că intru în emisie live în vreo jumătate de oră. Cred că am avut purtări de astea de vedetă. L-am sunat pe dl. director de la "Teleradio-Moldova" şi i-am zis "Domnule Andrei, scuzaţi-mă, dar eu refuz să prezint asta. (…) Cum vă imaginaţi…? Eu am audienţă de 1,6 milioane de oameni din România, nu pot să mă uit în faţa camerei şi să zic că România are 3 puncte, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere". "Nu puteţi face asta. Procedură. Înţelegem că nu rezonaţi"", a spus Margarita Druţă.