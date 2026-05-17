Explicaţiile prezentatoarei care a anunţat punctajul acordat de juriul Moldovei în finala Eurovision 2026: Am avut un șoc

INTERCEPTĂRI. Cum și-ar fi negociat șpaga procurorul Gigi Ștefan. Nu s-ar fi mulțumit doar cu bani: „Un ied putem să tăiem?”
Bloggeriţa Margarita Druţă, care a prezentat punctajul juriului din Republica Moldova în finala Eurovision Song Contest 2026, s-a declarat şocată de notele date de juraţi, în special de scorul mic acordat reprezentantei României, relatează newsmaker.md.

Ea a spus că a aflat despre punctaje cu puţin timp înainte de a trebui să le prezinte şi că nu voia să iasă în emisie. Afirmaţiile au fost făcute într-un videoclip publicat pe Facebook.

„Când am primit rezultatul, foiţa aia pe care să o citesc, şi am văzut punctele alea: România - 3 puncte, Ucraina în general nu era… Eu am avut o reacţie de şoc, zic "Voi glumiţi?" (…) În primul rând, câteva minute m-am retras, nu ştiam cum să-mi revin, ştiam că intru în emisie live în vreo jumătate de oră. Cred că am avut purtări de astea de vedetă. L-am sunat pe dl. director de la "Teleradio-Moldova" şi i-am zis "Domnule Andrei, scuzaţi-mă, dar eu refuz să prezint asta. (…) Cum vă imaginaţi…? Eu am audienţă de 1,6 milioane de oameni din România, nu pot să mă uit în faţa camerei şi să zic că România are 3 puncte, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere". "Nu puteţi face asta. Procedură. Înţelegem că nu rezonaţi"", a spus Margarita Druţă.

Votul acordat de juriul Republicii Moldova în finala Eurovision Song Contest 2026 a stârnit un val de critici în spaţiul public, după ce România a primit doar trei puncte din partea membrilor acestuia. Pe fondul controversei, Victoria Cuşnir, unul dintre membrii juriului, a declarat că prestaţiile concurenţilor au fost evaluate în timpul repetiţiilor, iar acestea ar fi fost mai slabe decât cele din finală. Ea a mai spus că a dat totuşi o notă "foarte bună" României şi că nu poartă răspundere pentru scorurile acordate de colegii săi.

Juriul Republicii Moldova a fost format din şapte membri, printre care directorul general adjunct al "Teleradio-Moldova", Andrei Zapşa.

În cadrul televoting-ului, publicul din Republica Moldova a acordat României 12 puncte, scor maxim.

Finala Eurovision Song Contest a avut loc, sâmbătă, la Viena, fiind câştigată de Bulgaria.

România, care a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu, cu piesa "Choke me", s-a clasat pe locul trei.

Sursa: News.ro

