Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 1,6%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere de 1,57%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,55% din valoare, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a depreciat cu 1,51%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor era pe minus cu 1,52%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un declin de 1,02%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Uztel (+12,63%), Impact Developer & Contractor (+0,94%) şi Erste Group Bank AG (+0,65%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile companiilor Casa de Bucovina - Club de munte (-8,23%), F.I.A.I.R. BET FI Index Invest (-6,98%) şi Carbochim (-4,38%).

În ceea ce privește cursul valutar interbancar, euro rămâne aproape de pragul psihologic de 5,10 lei.