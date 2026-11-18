În București, peste 1.200 de tineri pe an studiază în domeniu și sunt căutați pentru joburi part-time.

Serviciul Român de Informații caută tineri dornici să învețe protocoale de criptare a datelor, tehnici de investigație criminalistică în securitate națională și procesare de hardware pentru intervenții.

Potrivit raportului global Deepstrike, trei milioane de oameni vizitează zilnic dark web, o zonă inaccesibilă utilizatorilor obișnuiți de internet.

Aproape 60% încearcă să introducă în sisteme strategice fișiere de tip „cal troian”.

Acestea blochează activitatea bancară, lasă cartiere în beznă, periclitează traficul și găsesc breșe ale lanțurilor comerciale.

Ca să reziste acestor asalturi de hacking, corporațiile nu se pot limita la instrumente de inteligență artificială, ci încearcă să-i angajeze pe cei mai buni ingineri, care să adapteze resursele. Pe unii îi găsesc printre câștigătorii jocurilor online de cyberstalking.

Băiat: „Lasă un utilizator, de exemplu, o informație ascunsă, care n-ar trebui să fie găsită de mine. În ultimul an de facultate, cam asta am făcut.”

Și, mai des, companiile merg la sursă: universitățile de inginerie.

Catrinel Galațanu, reprezentant: „Avem chiar aici o echipă dezvoltată pe zona de security și cybersecurity, pentru care recrutăm în continuare. Joburi part-time de 4-6 ore, să fie dispuși să învețe.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Biroul de Statistică a Muncii din Statele Unite estimează că, în următorul deceniu, numărul locurilor de muncă pentru specialiștii în siguranța informațiilor va crește cu 33% de la an la an. În prezent, sunt însă doar 4,7 milioane de profesioniști în domeniu, iar universitățile fac eforturi să compenseze deficitul.”

Gabriel Petea, director general Politehnica: „Se pot duce oricând spre acest domeniu de securitate cibernetică 500 de absolvenți de la Automatică și Calculatoare, 500 de absolvenți de la Electronică. Sunt programele de masterat unde mai putem pregăti în jur de 200 de studenți.”

Un specialist senior responsabil de siguranța informațiilor câștigă, în Europa, între 5.000 și 8.000 de euro pe lună, iar peste Ocean primește un salariu de până la 9.000 de dolari, plus un pachet generos de beneficii.