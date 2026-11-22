Acțiunea vizează industria auto, construcțiile navale și sectorul energiei eoliene, inclusiv companii precum Mercedes-Benz, Meyer Werft și Siemens Gamesa, transmite news.ro, care citează Reuters.

Printre companiile vizate se numără producătorul auto Mercedes-Benz, constructorul naval Meyer Werft şi Siemens Gamesa, companie specializată în echipamente pentru energia eoliană.

Peste 23.000 de angajați, chemați la grevă

Noua acţiune sindicală vine după ce aproximativ 12.300 de angajaţi au participat vineri la greve organizate în 17 unităţi industriale, potrivit IG Metall.

„Ne intensificăm acum semnificativ eforturile. Vineri, membrii noştri au demonstrat că sunt pregătiţi să lupte pentru revendicările lor şi pentru locuri de muncă sigure. Luni, peste 23.000 de angajaţi vor creşte şi mai mult presiunea asupra angajatorilor”, a declarat Daniel Friedrich, unul dintre principalii negociatori ai organizaţiei regionale IG Metall Küste.

Cel mai mare sindicat din Germania solicită o majorare salarială de 5%. În cazul în care companiile doresc să se abată de la contractul colectiv aplicabil industriei, sindicatul cere angajamente privind investiţiile, producţia, menţinerea unităţilor industriale şi protejarea locurilor de muncă.

Oferta patronatelor este considerabil mai redusă. Angajatorii propun îngheţarea salariilor pentru primele 20 de luni şi o majorare de numai 1,3% începând din iulie 2028.

Extinderea grevelor marchează o escaladare a conflictului salarial, în condiţiile în care diferenţele dintre revendicările sindicale şi oferta angajatorilor rămân semnificative.