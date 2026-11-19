El susţine că o eventuală reducere a taxelor pe salariile mici nu ar reprezenta un început al introducerii impozitării progresive, idee vehiculată frecvent de către social-democraţi. Sorin Grindeanu a afirmat că posibilitatea reducerii impozitării pe muncă „e o discuţie”, potrivit News.ro.

„Eu am avut şi ieri o întâlnire cu ministrul Finanţelor, detaliile pe ceea ce înseamnă salariul minim, sau impozitarea, ca să fiu mai exact, cred că le vom putea da odată cu discuţiile pe buget şi nu aş vrea să intru eu înainte de discuţiile respective şi să prezint lucruri pe care le vom discuta, în mod sigur argumentat, odată cu prezentarea proiectului de buget. Dar evident, una din soluţii este reducerea taxării pe muncă. Evident că luăm în calcul şi aşa ceva. Ca şi linie directoare, de asemenea, trebuie să menţinem această politică fiscală, PSD a spus tot timpul că noi trebuie să respectăm angajamentele fiscale asumate de către România şi ne vom ţine. Doar că e nevoie de mai multe lucruri. Şi de a discuta despre, poate, spun poate, de reducerea taxării pe muncă, evident trebuie să vorbim de indexarea pensiilor. Sunt lucruri despre care vom vorbi foarte mult, probabil, în săptămânile viitoare, odată cu începerea discuţiilor pe buget”, a declarat Sorin Grindeanu, într-un interviu pentru Digi 24.

Liderul PSD a spus însă că reducerea impozitului pe salariile mici nu ar reprezenta începutul implementării impozitării progresive.

Grindeanu a susţinut însă că România ar trebui să ia drept model ceea ce fac majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană.

„Ştiţi că noi am susţinut acest impozit progresiv. Dar nu, nu m-aş arunca acum să spun că această reducere a taxării pe muncă e începutul unei impozitări progresive. Nu. E o soluţie prin care cei cu veniturile mici să poată să aibă un plus, astfel încât acel plus să se întoarcă în economie, fiindcă vorbim totuşi de vreo 12 luni, dacă nu mă înşel, de scădere abruptă a consumului în România, de indicatori macroeconomici proşti pentru ţara noastră în acest an şi ceva”, a adăugat Grindeanu.