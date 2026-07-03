Potrivit unui comunicat al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), utilizatorii pot monitoriza evoluţia preţurilor şi variaţiile procentuale. Referinţa este ziua de luni a fiecărei săptămâni, iar actualizările se fac în fiecare zi de joi.

"În contextul unei pieţe logistice extrem de competitive şi volatile, UNTRR oferă pieţei un instrument digital neutru, menit să securizeze marjele de profit ale transportatorilor şi să asigure o relaţie comercială echitabilă cu beneficiarii de transport. În transportul rutier, motorina reprezintă în mod obişnuit aproximativ 32-34% din costul unei curse internaţionale şi 38-40% din costul unei curse naţionale. La vârful crizei energetice, în săptămâna 30 martie 2026, preţul motorinei era cu aproximativ 38% peste nivelul din prima săptămână a anului, ceea ce s-a tradus printr-o majorare estimată a costului total de transport de până 12% în transportul internaţional la şi de aproximativ 15% în cazul operaţiunilor naţionale", se arată în comunicat.

În acest context, platforma DieselIndex.ro reprezintă, potrivit transportatorilor, un factor obiectiv în negocierea "Clauzei de Motorină", pentru că oferă partenerilor comerciali un punct de reper neutru pentru calibrarea costurilor.

Platforma este disponibilă gratuit

"Utilizatorii pot urmări evoluţia valorilor de la o săptămână la alta, având în acelaşi timp libertatea de a selecta orice săptămână din trecut ca punct fix de referinţă. Sistemul calculează automat variaţia procentuală, arătând cu exactitate cu cât a crescut sau a scăzut preţul actual faţă de perioada de referinţă aleasă. Pe lângă datele naţionale, platforma integrează preţurile carburanţilor din alte state membre ale Uniunii Europene, oferind o privire de ansamblu asupra poziţiei fiecărui stat pe piaţa europeană. Datorită filtrelor customizabile, utilizatorii pot compara preţurile motorinei din orice interval", susţin reprezentanţii UNTRR.

Dezvoltată şi administrată integral de organizaţie, platforma este accesibilă gratuit.

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizaţie profesională şi patronală, neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 care înregistrează peste 16.000 de firme înscrise, operatori care efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane.