Potrivit unui comunicat transmis de MAE, în acest context, timpii de aşteptare în punctele de trecere a frontierei cu cele două state, pe sensul de intrare în Republica Polonă, pot înregistra creşteri.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Varşovia, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii call center în regim de permanenţă: +48 22 628 31 56; +48 22 622 25 70.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie numărul de telefon de permanenţă al Ambasadei României la Varşovia: +48 694 486 683.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet varsovia.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.