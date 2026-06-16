Deși acordul de pace semnat de Donald Trump cu Iranul a readus stabilitatea pe piața petrolului, iar țițeiul Brent a atins pragul de 82 de dolari pe baril, ieftinirea nu s-a reflectat în totalitate în prețurile de la pompă. Monitorul Prețurilor arată că, la stațiile Petrom, OMV, Mol și Lukoil din București, Iași și Sibiu, benzina se vinde între 8,62 și 8,78 lei pe litru, iar motorina între 9,08 și 9,14 lei pe litru – valori care confirmă că șoferii români nu beneficiază încă de ieftinirea petrolului.

Prețurile la benzină, în marile orașe

București | Petrom - 8,62 OMV-MOL- 8,68 Lukoil - 8,78

Cotațiile la marile lanțuri de alimentare cu carburanți sunt similare și pentru alte mari orașe, precum Sibiu, Iași și Constanța.

Prețurile la motorină

Motorina are un preț mai ridicat, păstrând tendințele actuale.

București | Petrom - 9,08 OMV-MOL - 9,14 Lukoil - 9,14

Și la motorină prețurile sunt identice în cele trei orașe analizate, ceea ce indică o politică de preț uniformă la nivel național pentru marile rețele de distribuție. Petrom rămâne cel mai ieftin furnizor pentru ambele tipuri de carburanți, în timp ce Lukoil are cele mai mari prețuri la benzină.

Prețul barilului a scăzut simțitor, ieftinirile majore se lasă așteptate

Acordul de pace dintre SUA și Iran a dus la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și la reluarea fluxurilor de petrol din Golf, iar prețul barilului a scăzut cu peste 30% față de vârful de 122 de dolari atins în timpul crizei. Cu toate acestea, ieftinirea nu a ajuns încă la pompă.

Preţurile petrolului au scăzut luni cu peste 5%, după anunţarea acordului. Petrolul Brent a coborât la aproximativ 82 dolari pe baril, iar petrolul american WTI la circa 80 de dolari pe baril, cel mai redus nivel din martie.

Cu toate acestea, specialiştii spun că piaţa reacţionează prea optimist şi subestimează dificultăţile care urmează.

Potrivit băncii australiene Westpac, stocurile mondiale de petrol, diminuate în urma închiderii prelungite a Strâmtorii Hormuz, vor avea nevoie de timp pentru a fi refăcute şi ar putea continua să scadă înainte ca noile livrări din Golf să ajungă pe pieţe.

Memorandumul de pace, semnat electronic

Donald Trump a anunțat că memorandumul de pace cu Iranul - o primă etapă a unui acord mai amplu - a fost semnată electronic. Iar vineri, va fi semnat în persoană, de vicepreședintele JD Vance.

Prezent la summitul G7 din Franța, Trump a anunțat că documentul va fi publicat foarte curând. Prevederile înțelegerii, care stabilește un armistițiu de 60 de zile și continuarea negocierilor nucleare cu iranienii, sunt încă învăluite în mister.

Presa iraniană a recunoscut că Teheranul și-a luat angajamentul de a renunța la ambițiile nucleare. Însă oficialii iranieni spun că documentul reprezintă primul pas către „victoria finală”.

Daniel Hynes, strateg în domeniul materiilor prime la ANZ, consideră că „şocul energetic este departe de a se fi încheiat”.