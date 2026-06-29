”În urma unei analize foarte serioase pe care am făcut-o cu specialişti din domeniu, am constatat faptul că o eventuală eliminare a situaţiei de criză şi a plafonării adaosurilor comerciale şi eliminării a 36 de bani pe litru de motorină standard ar duce la o creştere a preţului carburantului pentru populaţie şi pentru companiile din România, odată cu ieşirea din vigoare a Ordonanţei, la data de 30 iunie. Prin urmare, am depus împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat un amendament în comisiile de specialitate prin care am cerut prelungirea acestei perioade cu încă 3 luni de zile, pentru a păstra un cuantum al preţului motorinei standard la un nivel cât mai jos”, a anunţat fostul ministru al Energiei.

Bogdan Ivan a arătat că, dacă acest proiect nu va trece de comisii şi de plen în ziua de mâine, automat vom putea asista cu toţii la o creştere a preţului motorinei standard începând cu ziua de miercuri.

”Este un proiect extrem de important. Pe această cale, fac apel la toate partidele care sunt astăzi în Parlament să vină să susţină acest proiect extrem de important prin care ne asigurăm că acest conflict în Orientul Mijlociu va pune presiune şi mai mare asupra bugetului românilor şi a companiilor din ţara noastră”, a spus el.

Ivan a menţionat că arată încă o dată cât de important este să avem un guvern stabil, pentru că în momentul de faţă, guvernul nu poate să emită o astfel de ordonanţă.

”Acea ordonanţă a fost iniţiată tot de un ministru PSD, eu, când eram ministrul energiei şi vreau să ştie toţi oamenii de acasă că în continuare, fie că suntem la putere, fie că suntem în opoziţie, noi cei din Partidul Social Democrat suntem preocupaţi în continuare de problemele oamenilor şi căutăm prin pârghii parlamentare, pentru că doar pe astea le avem la dispoziţie astăzi, să luăm măsuri prin care să limităm efectele negative asupra populaţiei şi asupra companiilor din ţara noastră”, a mai afirmat Bogdan Ivan.

Fostul ministru a subliniat că este vorba despre exact acelaşi proiect de lege care a fost valabil timp de trei luni de zi, dar acum vorsă-l prelungească încă trei luni de zi în aceeaşi formă, care prevede o limitare a exporturilor, limitarea adausului comercial pentru companii, o supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă şi reducerea accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani.