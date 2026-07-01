Prețul motorinei și al benzinei în Grecia. Cât costă să alimentezi mașina

Stiri Turism
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drum autostrada grecia
Shutterstock

Benzina în Grecia, în 2026, costă aproximativ 2 euro pe litru, cu aproape 50% mai mult decât în Macedonia de Nord, de exemplu.

autor
Anca Lupescu

Iată care sunt prețurile la carburanți (benzină 95/98, motorină, gaz) în Grecia și pe traseu, unde este cel mai ieftin să alimentezi și cât costă exact să alimentezi mașina.

Care sunt prețurile actuale la benzină și motorină în Grecia

Grecia este printre țările UE cu combustibil mai scump (accize mari și TVA ridicat). Vara 2026 aduce următoarele prețuri medii la pompă:

  • Benzină fără plumb 95 („amolyvdi") | €2.00 – 2.12 
  • Benzină fără plumb 98 / 100 (premium) | €2.20 – 2.35 
  • Motorină („petrelaio kinisis") | €1.70 – 1.80 
  • Gaz (GPL / „ygraerio") | ~€1.33

Prețurile se modifică zilnic și diferă în funcție de zonă: insulele și zonele turistice aglomerate sunt mai scumpe, iar stațiile de pe autostradă (A1/PATHE) pot fi cu €0.05–0.10 mai scumpe decât cele din orașe. Verifică prețurile zilnice înainte de drum pe fuelo.net sau fuel-prices.eu.

Sfaturi practice pentru alimentare în Grecia

Stațiile din orașe sunt mai ieftine decât cele de pe autostradă. Dacă alimentezi în Grecia, ieși de pe autostradă înainte de a opri la o stație A1/PATHE mai scumpă.

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Aproape toate stațiile acceptă carduri. Visa/Mastercard funcționează, dar e util să ai și numerar pentru stațiile mici din sate (Sithonia, Kassandra).

În Grecia, alimentarea este în mare parte „full service” — un angajat alimentează mașina. Spui suma (ex. „30 euro”) sau „full”. Bacșișul nu este obligatoriu.

Program: multe stații din afara autostrăzilor se închid în jur de 21:00–22:00 și duminica. Stațiile de pe autostrăzi și din orașe mari pot fi non-stop, însă nu lăsa alimentarea pe seară în localități mici.

GPL-ul nu este disponibil în toate stațiile și este mai scump decât în alte țări.

Date despre motorină în Grecia (2016–2026):

·    Media: €1.48/L

·    Minim: €1.09 (08.08.2016)

·    Maxim: €2.14 (17.10.2022)

Prețuri medii recente: 

23 iunie 2026: 

·    Benzină: 1,998 €/l

·    Motorină: 1,704 €/l

·    GPL: 1,040 €/l

22 iunie 2026: 

·    Benzină: 1,998 €/l

·    Motorină: 1,704 €/l

·    GPL: 1,041 €/l

21 iunie 2026: 

·    Benzină: 1,999 €/l

·    Motorină: 1,704 €/l

·    GPL: 1,041 €/l

20 iunie 2026: 

·    Benzină: 2,000 €/l

·    Motorină: 1,705 €/l

·    GPL: 1,042 €/l

Cât te costă un plin de combustibil în vacanță

Dacă alegi să pleci în vacanță în Grecia vara asta cu mașina, trebuie să știi la ce prețuri să te aștepți pentru benzină. Prețurile la combustibili diferă destul de mult și o alimentare în locul nepotrivit ar putea să te coste destul de scump.

Grecia este cea mai scumpă variantă pentru românii care pleacă în vacanță cu mașina. Prețurile la carburanți sunt mari, mai ales în zonele foarte turistice, din cauza cererii mari din sezon, care duce la ridicarea tarifelor la pompă.

În medie, benzina 95 costă undeva între 2 și 2,10 euro pe litru. Motorina ajunge la 1.97 pe litru, în timp ce GPL-ul este între 1 și 1.35 euro pe litru.

Dacă faci conversia, asta înseamnă că un litru de benzină poate ajunge să coste aproximativ 10 lei sau chiar 11 lei. Pentru un rezervor plin, ar trebui să scoți din buzunar o sumă considerabilă, mai ales dacă ai de gând să folosești mașina în fiecare zi în vacanță.

Locuri precum Thassos, Halkidiki, Santorini sau Creta sunt opțiunile cele mai populare pentru românii care aleg Grecia ca destinație de vacanță.

Cel mai bine este să faci plinul înainte de intrarea în Grecia și să încerci să folosești cât mai puțin mașina în timp ce ești în vacanță, ca să economisești.

Ar trebui să îți calculezi din timp opririle la benzinării. Poți face plinul în Bulgaria, înainte să intri în Grecia, decât să o faci pe o insulă sau într-o zonă turistică.

Pentru un rezervor plin, sumele ajung să fie considerabile, iar dacă vrei să economisești bani, este cea mai bună variantă să te gândești la acest lucru din timp.

Iată cât te-ar costa un plin făcut în Grecia, în funcție de capacitatea rezervorului:

Rezervor 50 litri

  • Benzină: 50 × 2,000 € = 100 €
  • Motorină: 50 × 1,705 € = 85,25 €
  • GPL: 50 × 1,042 € = 52,10 €

Rezervor 60 litri

  • Benzină: 120 €
  • Motorină: 102,30 €
  • GPL: 62,52 €

Rezervor 70 litri

  • Benzină: 140 €
  • Motorină: 119,35 €
  • GPL: 72,94 €

Comparație între Grecia și România la prețurile carburantului

Costul vieții în Grecia este cu 35,0% mai mare decât în România, fără să includem chiria. Totodată, prețurile restaurantelor în Grecia sunt cu 40,0% mai mari decât în România, conform numbeo.

Același lucru este valabil și pentru transport. În timp ce taxi-ul costă 1 euro pe kilometru în Grecia, în România plătești 3,60 de lei per kilometri.

Nici benzina nu este mai ieftină în Grecia decât în România, motiv pentru care ar trebui să îți faci plinul înainte de a intra în Grecia.

Etichete: grecia, romania, vacanta grecia, motorină, benzina,

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