Prețul motorinei și al benzinei în Grecia. Cât costă să alimentezi mașina

Iată care sunt prețurile la carburanți (benzină 95/98, motorină, gaz) în Grecia și pe traseu, unde este cel mai ieftin să alimentezi și cât costă exact să alimentezi mașina.

Care sunt prețurile actuale la benzină și motorină în Grecia

Grecia este printre țările UE cu combustibil mai scump (accize mari și TVA ridicat). Vara 2026 aduce următoarele prețuri medii la pompă:

Benzină fără plumb 95 („amolyvdi") | €2.00 – 2.12

Benzină fără plumb 98 / 100 (premium) | €2.20 – 2.35

Motorină („petrelaio kinisis") | €1.70 – 1.80

Gaz (GPL / „ygraerio") | ~€1.33

Prețurile se modifică zilnic și diferă în funcție de zonă: insulele și zonele turistice aglomerate sunt mai scumpe, iar stațiile de pe autostradă (A1/PATHE) pot fi cu €0.05–0.10 mai scumpe decât cele din orașe. Verifică prețurile zilnice înainte de drum pe fuelo.net sau fuel-prices.eu.

Sfaturi practice pentru alimentare în Grecia

Stațiile din orașe sunt mai ieftine decât cele de pe autostradă. Dacă alimentezi în Grecia, ieși de pe autostradă înainte de a opri la o stație A1/PATHE mai scumpă.

Aproape toate stațiile acceptă carduri. Visa/Mastercard funcționează, dar e util să ai și numerar pentru stațiile mici din sate (Sithonia, Kassandra).

În Grecia, alimentarea este în mare parte „full service” — un angajat alimentează mașina. Spui suma (ex. „30 euro”) sau „full”. Bacșișul nu este obligatoriu.

Program: multe stații din afara autostrăzilor se închid în jur de 21:00–22:00 și duminica. Stațiile de pe autostrăzi și din orașe mari pot fi non-stop, însă nu lăsa alimentarea pe seară în localități mici.

GPL-ul nu este disponibil în toate stațiile și este mai scump decât în alte țări.

Date despre motorină în Grecia (2016–2026):

· Media: €1.48/L

· Minim: €1.09 (08.08.2016)

· Maxim: €2.14 (17.10.2022)

Prețuri medii recente:

23 iunie 2026:

· Benzină: 1,998 €/l

· Motorină: 1,704 €/l

· GPL: 1,040 €/l

22 iunie 2026:

· Benzină: 1,998 €/l

· Motorină: 1,704 €/l

· GPL: 1,041 €/l

21 iunie 2026:

· Benzină: 1,999 €/l

· Motorină: 1,704 €/l

· GPL: 1,041 €/l

20 iunie 2026:

· Benzină: 2,000 €/l

· Motorină: 1,705 €/l

· GPL: 1,042 €/l