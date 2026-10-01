Măsura adâncește criza globală a aprovizionării cu combustibili, în timp ce Statele Unite exercită presiuni fără precedent asupra aliaților europeni, cerându-le să elibereze rezervele de urgență de motorină sub amenințarea unui embargou american, arată Agerpres.

La bursa ICE Futures, barilul de petrol Brent din Marea Nordului (cu livrare în luna decembrie) a urcat cu 2,45 dolari, atingând pragul de 100,48 dolari. Totodată, cotația barilului de petrol american „light sweet crude” (WTI) a crescut cu 1,65 dolari, ajungând la 92,07 dolari.

China blochează exporturile de combustibil

Potrivit surselor Reuters, rafinăriile din China au suspendat până la noi ordine exporturile de produse petroliere către toate regiunile, cu excepția Hong Kong și Macau. Această mișcare a trimis unde de șoc pe o piață a combustibililor deja afectată de o penurie acută la nivel mondial.

„Interdicția exporturilor decisă de Beijing sugerează temeri privind disponibilitatea producției interne. Rămâne de văzut dacă măsurile vor susține majorarea importurilor de țiței, după recentul declin al stocurilor chineze de combustibili”, a explicat Giovanni Staunovo, analist în cadrul UBS.

Ultimatumul SUA pentru Europa: Eliberați rezervele sau oprim exporturile

Criza se acutizează în special pe segmentul motorinei, unde analiștii avertizează asupra unei înăspriri severe a aprovizionării globale. Capacitatea de rafinare a scăzut pe fondul războaielor din Orientul Mijlociu și Ucraina, punând o presiune imensă pe guverne să intervină pentru a-și proteja consumatorii.

În acest context, administrația Trump a lansat un avertisment dur la adresa Germaniei și Franței. Washingtonul le-a cerut celor două state europene să scoată motorină din rezervele lor strategice de urgență pentru a calma prețurile globale. Surse apropiate discuțiilor citate de Reuters susțin că, în caz de refuz, SUA ar putea impune o interdicție asupra propriilor exporturi de motorină.

Această mișcare este strâns legată de politica internă americană: președintele Donald Trump analizează blocarea exporturilor pentru a menține prețurile carburanților la un nivel scăzut în SUA, în perspectiva alegerilor din luna noiembrie.

Vulnerabilitatea critică a Europei

Presiunea americană lovește Europa într-un moment de maximă vulnerabilitate energetică. Continentul a devenit tot mai dependent de combustibilii importați din Statele Unite, o consecință directă a embargoului asupra produselor rusești (impus după invadarea Ucrainei) și a perturbărilor majore din livrările din Orientul Mijlociu, cauzate de conflictul americano-israelian cu Iranul.