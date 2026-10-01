Potrivit Poliţiei, femeia nu ar fi respectat semnalele acustice şi luminoase aflate în funcţiune şi ar fi pătruns pe calea ferată, moment în care autoutilitara a fost lovită de trenul care circula pe relaţia Bucureşti – Iaşi, scrie News.ro.

În urma impactului, conducătoarea auto şi cei trei pasageri aflaţi în autoutilitară au murit. Este vorba despre un bărbat de 64 de ani, o femeie de 45 de ani şi o minoră de 7 ani. Cei patru ar fi rude apropiate.

Potrivit unor surse din presa locală, femeia de 26 de ani ar fi obţinut permisul de conducere cu doar o zi înainte de producerea accidentului. Informaţia nu a fost confirmată oficial până la acest moment.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.