Eurostat a precizat că în mai 2026, prețul carburanților și lubrifianților pentru transport personal din UE a crescut cu 20,7% față de mai 2025, după o creștere de 12,9% în martie 2026 și de 20,8% în aprilie, comparativ cu aceleași luni din 2025. Iată care este prețul motorinei și al benzinei în Bulgaria.

Cât costă benzina și motorina în Bulgaria în prezent

Prețurile benzinei

• Preț curent: 1,51 €

• Cu o lună în urmă: 1,51 € – 0,0%

• Cu trei luni în urmă: 1,40 € – +7,9%

• Acum un an: 2,39 € – -36,8%

Diferența între prețul unui litru de benzină în România și unul în Bulgaria este semnificativă, mai ales dacă faci plinul. Un litru de combustibil în Bulgaria costă 1 euro 50, adică aproximativ 7,87 de lei, mai ieftin decât în România, unde un litru de benzină costă 8,54 de lei.

Așadar, cei care merg în vacanță cu mașina în Bulgaria, ar trebui să știe că este mai avantajos să facă plinul în Bulgaria. Vecinii noștri au prețuri mai bune, așa că dacă te decizi să mergi în vacanță vara asta în Bulgaria, ține minte că este mai avantajos să faci plinul direct acolo.

Cele mai ieftine benzinării sunt Круиз și Петрол, iar cele mai scumpe sunt Petrol și Rompetrol.

Benzina: 1,536 euro

Diesel: 1,624 euro

GPL: 0,671

Este sau nu Bulgaria mai ieftină decât România la carburant

Țara vecină este puțin mai ieftină când vine vorba despre carburant, vorbim despre o diferență de câțiva cenți, adică mai puțin de un leu. Totuși, dacă faci plinul, banii ar putea să se adune rapid și diferența să fie semnificativă.

Unde găsești cele mai bune prețuri la benzină

Prețurile benzinei în Bulgaria sunt printre cele mai mici din Europa. Poți alimenta mai ieftin doar în câteva țări care nu fac parte din Uniunea Europeană.

Chiar și pe perioade scurte, prețurile se pot modifica semnificativ – atât în sus, cât și în jos. De exemplu, în 2018, un litru de benzină A95 costa între 1,98 și 2,38 leva (aproximativ 1,01 – 1,21 euro).

Principalii factori care influențează costul carburanților: – prețul petrolului: evoluția prețului benzinei urmează fluctuațiile cotațiilor petrolului – greve: în perioade de proteste masive, prețurile la benzinării în Bulgaria scad cu 5–8%

Prețurile la benzinării diferă în funcție de zonă. Cel mai scump combustibil este în Sofia, Plovdiv și alte orașe din centrul sau vestul țării. În Varna, Burgas și alte orașe de coastă, alimentarea este de obicei mai ieftină.

Ce trebuie să știi înainte de a alimenta în Bulgaria

Dacă plănuiești o vacanță în Bulgaria, subiectul combustibilului este esențial. Prețurile din benzinării variază între orașe și regiuni, iar tipul de combustibil depinde de vehicul și de traseul ales.

Bulgaria este o țară relativ mică, însă are 3.200 de benzinării. Mai mult de jumătate aparțin unor rețele mari, precum Shell, Petrol, OMV, Eko etc. Calitatea combustibilului respectă standardele europene.

Ori de câte ori este posibil, este de evitat alimentarea la benzinării mici din mediul rural. Calitatea combustibilului poate fi mai scăzută decât în stațiile aparținând rețelelor mari.

Benzinăriile sunt amplasate la fiecare 30–50 km pe toate autostrăzile din țară, cu excepția autostrăzii Trakia (numită și Autostrada Traciei), unde numărul stațiilor este încă redus.

Procesul este simplu. Când ajungi la o benzinărie, de obicei vine imediat un angajat. Spui tipul de combustibil și cantitatea dorită, apoi mergi la casierie pentru plată. Partea bună este că nu trebuie să te grăbești. Poți bea o cafea, mânca un sandviș sau cumpăra ceva din magazin în timp ce mașina este alimentată. În acest timp, personalul poate curăța și geamurile.

Dacă te întorci la mașină înainte ca angajatul să termine de curățat geamurile, este considerat un gest de politețe să lași bacșiș. Totuși, acest lucru rămâne la alegerea ta. Dacă angajatul a plecat să deservească altă mașină, nu este nevoie să îl cauți, scrie localrent.

Poți verifica presiunea în anvelope și le poți umfla gratuit dacă este nevoie. De asemenea, îți poți spăla singur mașina la un jet de presiune.

Unele benzinării au chiar și cameră pentru familie sau spațiu de joacă.