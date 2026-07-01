Marile lanțuri de benzinării au scumpit astăzi motorina. De exemplu, litrul de diesel este mai scump față de ieri cu 36 de bani, după ce a expirat măsura de reducere a accizei și tva-ul aferent - și a ajuns la 9,18 lei. Benzina a rămas la același preț.

Deși am văzut și ieftiniri în ultimele săptămâni, prețurile carburanților sunt încă mai mari decât cele de dinaintea izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu. Din acest motiv, la Guvern a fost astăzi o întâlnire la care au participat premierul interimar, ministrul Finanțelor și reprezentanții operatorilor mari de pe piața carburanților. Au fost analizate măsuri pentru a reduce prețurile din benzinării, în funcție de evoluția internationala din următoarele săptămâni.

Bineîneles, cu un Guvern interimar, eventuale modificări legislative s-ar putea face doar în cadrul unei sesiuni extraordinare în parlament.

Între timp, prețul barilului de țiței pe piețele internaționale a coborât mult în ultimele două săptămâni, a ajuns la aproximativ 72 de dolari, adică la un nivel apropiat de cel de dinaintea conflictului din Orientul Mijlociu. Analiștii spun că există șanse să vedem ieftiniri în perioada următoare, dacă nu vor mai fi probleme de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz. Pe de altă parte în România, contează în stabilirea prețului final și cursul de schimb, iar leul s-a depreciat cu câteva procente față de dolarul american în ultimele luni.