Preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 20,7% în luna mai 2026 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, după un avans de 20,8% în aprilie şi unul de 12,9% în martie, arată datele publicate luni de Eurostat.

Țările cu cele mai mari scumpiri

În ritm anual, în luna mai 2026 preţurile combustibililor şi lubrifianţilor au crescut în toate ţările UE, iar în patru din statele membre creşterile de preţuri au fost de peste 30%: Bulgaria (33,9%), Luxemburg (32,2%), Lituania (30,8%) şi România (30,4%).

Cea mai mică majorare anuală de preţuri a fost înregistrată în Ungaria (3,5%), iar în restul ţărilor creşterile de preţuri au variat între 12,7% în Polonia şi 29,2% în Franţa.

Pe categorii de combustibili, preţurile la motorină în UE au crescut cu 29% în luna mai 2026 comparativ cu luna mai 2025, în timp ce preţurile la benzină au crescut cu 16,2%. Aceasta după ce în luna aprilie 2026, preţurile la motorină s-au majorat cu 33,7% în ritm anual, iar cele la benzină au crescut cu 13,6%.

România, singura țară cu scumpiri la motorină

Cu toate acestea, de la o lună la alta, preţurile la motorină în UE au scăzut cu 5,8%, în timp ce preţurile la benzină au crescut cu doar 0,8%. În luna mai 2026 comparativ cu luna precedentă, preţurile la motorină au crescut doar în România (1,6%) şi au scăzut în restul ţărilor UE.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Germania (minus 11,9%), Grecia (minus 8,5%), Estonia (minus 8,4%) şi Irlanda (minus 8,1%), în timp ce scăderile cele mai mici au fost consemnate în Bulgaria (minus 0,7%), Ungaria (minus 0,9%) şi Cipru (minus 1,5%).

La benzină, preţurile au urcat în 23 de ţări UE între aprilie şi mai 2026, creşterile variind de la un avans 0,1% în Croaţia şi Ungaria şi unul de 6,9% în Italia. În România, preţurile la benzină au înregistrat un avans de 6,2% de la o lună la alta.

Pe de altă parte, în trei ţări membre UE preţurile la benzină au scăzut în luna mai faţă de luna precedentă: Germania (minus 5,6%), Irlanda (minus 2,0%) şi Suedia (minus 0,7%).