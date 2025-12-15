România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.

La Consiliul Miniștrilor Energiei de la Bruxelles a fost anunțat proiectul de interconectare electrică Austria-Ungaria-România, parte din cele 8 autostrăzi energetice aprobat de Comisia Europeană.

Astfel, în perioadele în care cererea este mare și depășește producția locală, putem importa energie mai ieftină, pentru a plăti în cele din urmă și facturi mai mici, anunță ministrul Energiei.

România e conectată la Vest în principal prin Ungaria, însă proiectul urmărește o conexiune mai bună, mai departe, către Austria, pentru a ajunge la energie ieftină din țări precum Franța sau Danemarca. Inițiativa urmărește scăderea prețurilor și reducerea diferențelor față de europa centrală - o piață în general mai ieftină.

Potrivit ministrului Energiei, împreună cu omologii din Austria și Ungaria, a fost pregătit un memorandum prin care cele trei țări să poată începe acest proiect de conectare cu Europa de Vest.

Autostrăzile energetice europene vor costa 1,2 trilioane de euro

Corespondent ProTV: ”Avem deja acordul politic, iar în următoarele săptămâni statele membre și Comisia Europeană urmează să pună la punct toate detaliile din teren. Finanțarea va fi europeană — vorbim de până la 30 de miliarde de euro — iar România vrea să fie printre primele țări care accesează acești bani. Studiile de fezabilitate vor începe în curând, iar lucrările ar putea fi finalizate în aproximativ doi ani. La final, capacitatea României de a se alimenta din vestul Europei, cu energie mai ieftină, aproape se va dubla: de la 4.000 la peste 7.200 de megawați. Pe aceeași conexiune România va putea exporta energie, în cazul unui surplus".

Proiectul este pe lista celor 8 autostrăzi energetice adoptat de Comisia Europeană.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: ”Avem pe de o parte interconectorul Austria-Ungaria-România, avem ruta transbalcanică și foarte important avem coridorul verde care va fi finanțat în acest proiect, în care România este capătul de pod al Europei pentru energie ieftină adusă din Azerbaigean, Georgia prin Marea Neagră”.

În total, finanțarea la nivel european pentru autostrăzile energetice ar ajunge la 1,2 trilioane de euro, până în 2040.

