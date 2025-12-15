România și-a mărit resursele de energie. Consumul a scăzut, exportul a crescut. Evoluția prețurilor

Resursele de energie electrică ale României au ajuns la peste 57 de miliarde kWh în primele zece luni ale anului, în creștere față de perioada similară din 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.

Avansul a fost însoțit de majorări semnificative ale exporturilor și importurilor de electricitate, în timp ce consumul final total a înregistrat o ușoară scădere.

Resursele de energie electrică în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025 au fost de 57,219 miliarde kWh, în creştere cu 2,646 miliarde kWh comparativ cu intervalul similar din anul anterior, arată datele INS.

Schimburile externe de energie electrică au cunoscut creșteri accentuate. Exporturile au ajuns la 11,773 miliarde kWh, înregistrând un avans de 29,3%, respectiv cu 2,670 miliarde kWh mai mult decât în primele zece luni din 2024. Importurile au crescut și mai rapid, cu 42,6%, până la 15,434 miliarde kWh.

Din punct de vedere al producției interne, evoluțiile au fost diferite în funcție de sursă. Producţia energiei din termocentrale a totalizat 13,812 miliarde kWh, în scădere cu 251,2 milioane kWh, ceea ce înseamnă un minus de 1,8%.

Producţia din hidrocentrale a consemnat cea mai puternică reducere, ajungând la 9,816 miliarde kWh, cu 2,717 miliarde kWh mai puțin decât în perioada similară a anului trecut (-21,7%). În schimb, producţia din centralele nuclearo-electrice a crescut ușor, la 9,053 miliarde kWh, înregistrând un plus de 146,4 milioane kWh (+1,6%).

În sectorul regenerabilelor, producţia din centralele eoliene a fost de 4,818 miliarde kWh, în scădere cu 249,3 milioane kWh faţă de perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2024. Energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice a continuat însă să avanseze, ajungând la 4,283 miliarde kWh, cu 1,108 miliarde kWh mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Consumul final de energie electrică a totalizat 41,456 miliarde kWh, înregistrând o scădere marginală de 0,2% faţă de primele zece luni din 2024. Pe componente, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,6%, în timp ce consumul populaţiei a crescut cu 1,1%. Iluminatul public a consemnat un recul mai accentuat, de 5,1%.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3,989 miliarde kWh, în creştere cu 69,5 milioane kWh faţă de perioada comparabilă a anului trecut.

Cu cât s-a scumpit energia, raportat la anii anteriori. Evoluția prețurilor

Potrivit evoluției prețurilor de consum raportate la luna noiembrie 2025, INS a stabilit creșterile prețurilor la energie electrică în plus cu 97,44% față de octombrie 2025, respectiv cu 160,93% față de decembrie 2024 și 162,36% – noiembrie 2024.

Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri, 12 decembrie.

„Indicele preţurilor de consum în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025 a fost 100,42%. Rata inflaţiei de la începutul anului (noiembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) a fost 6,9%", se arată în comunicatul INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC), indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE, în luna noiembrie comparativ cu luna octombrie a fost 100,49%.

Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,5%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

