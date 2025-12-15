Cum păstrezi căldura în casă pe timpul iernii. Trucurile ieftine oferite de un specialist

15-12-2025 | 17:47
incalzire calorifer
Shutterstock

Pe măsură ce temperaturile scad, facturile la energie pot crește alarmant. Anul trecut, nu mai puțin de 1,7 milioane de gospodării au evitat încălzirea centrală, potrivit Mirror.

Mihaela Ivăncică

Temperaturile reduse nu afectează doar confortul: ele pot provoca probleme de sănătate și pot perturba somnul. Lisa Davis, consultant de produse, oferă câteva trucuri simple și gratuite pentru a menține căldura în casă pe timpul iernii fără costuri suplimentare.

Unul dintre ele este rearanjarea mobilierului: ideal este să poziționezi patul lângă pereți interiori, care păstrează mai bine căldura și nu sunt influențați de schimbările de temperatură.

De asemenea, patul trebuie poziționat departe de ferestre, deoarece chiar și cele bine izolate pot lăsa căldura să iasă și pot permite pătrunderea curenților reci. Evită să blochezi radiatoarele cu mobilier și ia în considerare așezarea unui covor pe podele pentru a reduce pierderile de căldură.

Un alt truc gratuit este să închizi draperiile imediat ce se lasă întunericul. Draperiile cu captușeală termică sunt foarte eficiente în a preveni pătrunderea frigului prin ferestre.

Materialele care rețin cel mai bine căldura sunt țesăturile groase, precum lâna, catifeaua sau polarul. Pentru o soluție ieftină, poți agăța o perdea de duș în spatele draperiilor obișnuite, obținând un strat suplimentar de izolație.

În final, verifică toate sursele de curenți de aer de la uși și ferestre și blochează-le cu benzi de etanșare sau folie pentru geamuri – rezultatul poate fi surprinzător.

Pentru a depista zonele cu pierderi de căldură, observă mișcarea aerului în jurul ușilor, ferestrelor, plintelor sau unităților de aer condiționat. Un truc simplu: apropie un chibrit aprins de posibile scurgeri și vezi dacă flacăra ”tremură”.

Păstrează ușile camerelor neutilizate închise pentru a direcționa căldura unde este nevoie și folosește opritoare de curenți pentru a bloca pătrunderea aerului rece pe sub uși.

Sursa: Mirror

15-12-2025 17:47

