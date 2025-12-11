Bogdan Ivan: Noul pachet al Comisiei Europene pune România și Sud-Estul Europei pe harta proiectelor energetice critice

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, anunţă adoptarea de către Comisia Europeană a „Pachetului European pentru Reţele Energetice”, cadrul care pune în sfârşit România şi Sud-Estul Europei pe harta investiţiilor urgente în infrastructura energetică.

”Un pas înainte pentru România! Mulţumesc comisarului Dan Jørgensen. Discuţia pe care am avut-o la Bucureşti, la CESEC, despre interconexiunile critice ale României se regăseşte astăzi în acest pachet european. Comisia Europeană a adoptat „Pachetul European pentru Reţele Energetice” – cadrul care pune în sfârşit România şi Sud-Estul Europei pe harta investiţiilor urgente în infrastructura energetică”, arată ministrul Energiei, într-o postare pe Facebook.

Bogdan Ivan prezintă de ce contează pentru noi „Pachetul European pentru Reţele Energetice”, arătând că diferenţele mari de preţ dintre Vest şi regiunea noastră vin din lipsa unor interconexiuni moderne şi din congestii vechi de ani. ”Dacă reţelele nu pot transporta energie ieftină, oamenii ajung să plătească mai mult”, subiniază Ivan.

Ministrul Energiei subiniază modificările aduse acestuia pachet: deblochează proiecte critice de interconectare, reduce birocraţia şi accelerează autorizările; reduce impactul congestiilor din reţea şi modernizează regulile de funcţionare ale pieţei, întăreşte securitatea fizică şi cibernetică a infrastructurii.

”Ce ne priveşte direct? În lista celor 8 proiecte europene cu urgenţă maximă („Energy Highways”) se află şi proiectul dedicat stabilităţii preţurilor în Europa de Sud-Est, pe ruta Austria–Ungaria–Slovacia. Este un proiect care poate reduce diferenţele de preţ şi poate integra mai bine producţia României în piaţa europeană. Mai multă reţea, mai puţină birocraţie, mai multă energie accesibilă pentru consumatori. Un pas concret pentru facturi mai mici şi pentru o Românie cu adevărat conectată la piaţa europeană!”, explică Bogdan Ivan.

