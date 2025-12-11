Ce spun experții în energie după acordul statului cu OMV Petrom de majorarea a redevențelor: „un câştig important”

11-12-2025 | 21:09
După ani de încercări eșuate, statul român a ajuns la un acord cu OMV Petrom pentru majorarea cu 40% a redevențelor. Măsura apare într-o hotărâre adoptată de Executiv.

autor
Ștefana Todică

Astfel, compania a renunțat la procesul deschis la Curtea Internațională de Arbitraj și recunoaște prevederile legii pentru exploatarea gazului din Marea Neagră, inclusiv dreptul statului român de a avea prioritate la cumpărare.

„Am reușit ca după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani" a spus premierul Ilie Bolojan pe o rețea socială.

Guvernul a adoptat o hotărâre ce conține un acord între statul român și OMV Petrom. Astfel, după o perioadă de negocieri, redevențele pe care le achită compania pentru petrolul și gazele extrase vor crește cu 40%.

În plus, statul nu va mai plăti pentru închiderea sondelor care nu mai sunt folosite.

romgaz
Șefii companiei de stat Romgaz amenință că se alege praful de România dacă Guvernul le taie și lor salariile | DOCUMENT

Dumitru Chisăliță, Asociația Energia Inteligentă: „Statul român o să încaseze mai mulți bani la bugetul de stat prin acest modificări și în primul rând nu vor mai exista acele cheltuieli pe care statul român le avea în diversele procese. În același timp, OMV preia și o parte din costul pentru închiderea sondelor.”

Un alt mare câștig pentru statul român este că OMV Petrom renunță, în urma acestui acord, la procesul de arbitraj privind proiectul Neptun Deep. Compania nu a fost inițial de acord cu clauza de preempțiune. Practic, statul român a legiferat dreptul de a cumpăra cu prioritate gazul extras din Marea Neagră.

Eugenia Gusilov, expert energie ROEC: „Asta este, într-adevăr un câştig important, practic afirmă dreptul statului de a avea un cuvânt greu de spus cu privire la unde va merge acest gaz şi unde va fi folosit, mai ales ca statul nu avea pretenţia de a primi acest gaz gratis, ci urma să cumpere acest gaz”.

La schimb, ca parte a aceluiași acord, România a prelungit durata de exploatare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, care ar putea duce la descoperirea unor noi zăcăminte, și cu 15 ani licențele de exploatare a perimetrelor de pe uscat.

Într-un comunicat, compania OMV Petrom a explicat că, pentru a asigura nevoile energetice ale României este esențial să continuăm explorarea onshore, pentru a debloca potențialele resurse suplimentare".

OMV Petrom a anunțat că în prezent furnizează o treime din cererea României de gaz şi carburanți.

Șeful diplomației maghiare, la București: Ungaria vrea să importe gaze din zăcământul Neptun Deep
Stiri actuale
Șeful diplomației maghiare, la București: Ungaria vrea să importe gaze din zăcământul Neptun Deep

Ungaria este interesată de diversificare şi de importul de gaze din zăcământul Neptun Deep, din Marea Neagră, a afirmat marţi ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, la o conferinţă de presă pe teme de energie.

Șefii companiei de stat Romgaz amenință că se alege praful de România dacă Guvernul le taie și lor salariile | DOCUMENT
Stiri Economice
Șefii companiei de stat Romgaz amenință că se alege praful de România dacă Guvernul le taie și lor salariile | DOCUMENT

Conducerea companiei de stat Romgaz transmite Guvernului că micșorarea salariilor sale va duce la plecarea șefilor și pierderea credibilității companiei, iar în final pune în pericol exploatarea Neptun Deep și securitatea energetică a României.

 

Neptun Deep, undă verde în instanță. Greenpeace merge la CEDO după ce a fost obligat să plătească cheltuielile de judecată
Stiri actuale
Neptun Deep, undă verde în instanță. Greenpeace merge la CEDO după ce a fost obligat să plătească cheltuielile de judecată

Tribunalul Bucureşti a respins vineri acţiunea Greenpeace România de suspendare a acordului de mediu pentru proiectul Neptun Deep.

Al doilea cel mai mare proiect energetic din România primește undă verde. Ministerul Energiei, câștig de cauză în instanță
Stiri actuale
Al doilea cel mai mare proiect energetic din România primește undă verde. Ministerul Energiei, câștig de cauză în instanță

Neptun Deep, cel mai mare proiect energetic din România a primit undă verde în instanță, asta după ce proiectul a fost contestat de activiștii de mediu. Proiectul este estimat la circa 4 miliarde de euro. 

Mișcarea strategică care ar resuscita agricultura românească. Vor fi folosite și gazele din Neptun Deep
Stiri Economice
Mișcarea strategică care ar resuscita agricultura românească. Vor fi folosite și gazele din Neptun Deep

Romgaz negociază preluarea combinatului Azomureș, existând discuții pentru activele companiei, a afirmat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Avantajul ar fi prețul scăzut al gazului, materie primă pentru combinat.

Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență"

Miza negocierilor ruso-americane care se desfășoară acum pare a fi reîmpărțirea Europei în sfere de influență, „într-un soi de complot geopolitic americano-rus”.

Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”
Stiri actuale
Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase.

Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ
Stiri Justitie
Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ

Reacții virulente și contradictorii după documentarul publicației Recorder în care foști și actuali magistrați vorbesc despre probleme din justiție.

