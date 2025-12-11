Ce spun experții în energie după acordul statului cu OMV Petrom de majorarea a redevențelor: „un câştig important”

După ani de încercări eșuate, statul român a ajuns la un acord cu OMV Petrom pentru majorarea cu 40% a redevențelor. Măsura apare într-o hotărâre adoptată de Executiv.

Astfel, compania a renunțat la procesul deschis la Curtea Internațională de Arbitraj și recunoaște prevederile legii pentru exploatarea gazului din Marea Neagră, inclusiv dreptul statului român de a avea prioritate la cumpărare.

„Am reușit ca după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani" a spus premierul Ilie Bolojan pe o rețea socială.

Guvernul a adoptat o hotărâre ce conține un acord între statul român și OMV Petrom. Astfel, după o perioadă de negocieri, redevențele pe care le achită compania pentru petrolul și gazele extrase vor crește cu 40%.

În plus, statul nu va mai plăti pentru închiderea sondelor care nu mai sunt folosite.

Dumitru Chisăliță, Asociația Energia Inteligentă: „Statul român o să încaseze mai mulți bani la bugetul de stat prin acest modificări și în primul rând nu vor mai exista acele cheltuieli pe care statul român le avea în diversele procese. În același timp, OMV preia și o parte din costul pentru închiderea sondelor.”

Un alt mare câștig pentru statul român este că OMV Petrom renunță, în urma acestui acord, la procesul de arbitraj privind proiectul Neptun Deep. Compania nu a fost inițial de acord cu clauza de preempțiune. Practic, statul român a legiferat dreptul de a cumpăra cu prioritate gazul extras din Marea Neagră.

Eugenia Gusilov, expert energie ROEC: „Asta este, într-adevăr un câştig important, practic afirmă dreptul statului de a avea un cuvânt greu de spus cu privire la unde va merge acest gaz şi unde va fi folosit, mai ales ca statul nu avea pretenţia de a primi acest gaz gratis, ci urma să cumpere acest gaz”.

La schimb, ca parte a aceluiași acord, România a prelungit durata de exploatare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, care ar putea duce la descoperirea unor noi zăcăminte, și cu 15 ani licențele de exploatare a perimetrelor de pe uscat.

Într-un comunicat, compania OMV Petrom a explicat că, „pentru a asigura nevoile energetice ale României este esențial să continuăm explorarea onshore, pentru a debloca potențialele resurse suplimentare".

OMV Petrom a anunțat că în prezent furnizează o treime din cererea României de gaz şi carburanți.

