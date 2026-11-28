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Trei persoane au fost duse la sediul Parchetului European din Iaşi (România), pentru a li se aduce oficial la cunoştinţă calitatea de suspect. Ulterior, acestea au fost plasate sub control judiciar, scrie News.ro.

Este vorba despre un proiect cofinanţat de Uniunea Europeană, care viza dezvoltarea şi achiziţionarea de echipamente pentru gestionarea clădirilor inteligente, utilizând o platformă Internet of Things (IoT - Internetul obiectelor). Valoarea totală a proiectului era de aproximativ 1,1 milioane de euro (6,2 milioane de lei), din care contribuţia financiară a UE se ridica la aproximativ 987.850 de euro (5,2 milioane de lei).

Potrivit anchetei, societatea beneficiară a primit peste 655.000 de euro din fonduri europene prin declararea unor cheltuieli fictive în cadrul proiectului, inclusiv salarii pentru 19 persoane care nu lucraseră în realitate la proiect, precum şi o presupusă achiziţie de know-how tehnic, care nu a avut loc niciodată. O parte semnificativă a acestor fonduri ar fi fost ulterior direcţionată, prin diverse transferuri bancare şi prin intermediul unor societăţi din Belgia şi Luxemburg, înapoi către administratorul societăţii beneficiare, în folosul său personal.

În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului UE şi a eventualelor cheltuieli judiciare, Parchetul European a pus sub sechestru nouă bunuri imobile din judeţul Iaşi, aparţinând unui număr de trei suspecţi, printre care cinci terenuri, două case şi două apartamente, în valoare totală de aproximativ un milion de euro. În plus, toate conturile bancare deţinute de societatea beneficiară a proiectului au fost blocate.

Faptele investigate ar putea întruni elementele constitutive ale infracţiunilor de fraudă cu subvenţii, fals şi spălare de bani.

Parchetul European a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România, al Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi "Vasile Lupu" Iaşi, precum şi al Oficiului Central pentru Combaterea Corupţiei (OCRC/CDBC) şi al Direcţiei pentru Combaterea Criminalităţii Grave şi Organizate (DJSOC) din cadrul Poliţiei Federale belgiene.