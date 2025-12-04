Zeci de mii de ucraineni au rămas fără curent și căldură din cauza atacurilor rusești: „Instalația a suferit daune grave”

Zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică şi încălzire în sudul Ucrainei după atacurile ruse din timpul nopţii asupra oraşului Herson şi asupra celui mai mare port maritim al Ucrainei, Odesa.

Anunțul a fost făcut joi de către autorităţile locale şi compania de energie, relatează Reuters.

Pe măsură ce se apropie iarna, Rusia sporeşte semnificativ numărul şi intensitatea atacurilor asupra sectorului energetic şi de utilităţi din Ucraina, aruncând în întuneric oraşe şi regiuni întregi.

Compania ucraineană de energie DTEK a declarat joi că Rusia a atacat peste noapte instalaţiile energetice din regiunea sudică Odesa, lăsând 51.800 de gospodării fără energie electrică.

Guvernatorul regional al oraşului Herson din sudul Ucrainei a declarat că operaţiunile la o centrală termică şi electrică din oraş au fost suspendate după o serie de atacuri ruseşti, lăsând 40.500 de clienţi fără încălzire.

„Această instalaţie exclusiv civilă, care furniza căldură locuitorilor oraşului, a suferit daune grave: clădirile şi echipamentele centralei au fost avariate”, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „Încă o dată, teroriştii duc un război împotriva populaţiei civile”, a adăugat el.

Herson este un oraş de pe linia frontului care este supus aproape zilnic atacurilor ruseşti cu rachete, drone şi artilerie.

Ministerul Energiei din Ucraina a declarat că atacurile ruseşti au lăsat fără energie electrică şi aproximativ 60.000 de locuitori din regiunea Donţsk, de asemenea situată pe linia frontului, dar nu a oferit mai multe detalii.

