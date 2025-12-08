Scutul antiradiații de la Cernobîl nu mai funcționează. Avertismentul lansat subit de ONU

O structură-cheie de siguranță de la centrala nucleară dezafectată Cernobîl și-a pierdut funcțiile de izolare după un atac cu drone rusești, avertizează Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

O structură concepută pentru a preveni scurgerile radioactive la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai este funcțională după ce drone rusești au atacat-o la începutul acestui an, a constatat agenția nucleară a ONU, potrivit POLITICO.

Așa-numita nouă incintă de siguranță a fost construită în cadrul unei inițiative europene în valoare de 1,5 miliarde de euro în 2019, pentru a înlocui reactorul distrus în urma accidentului nuclear din 1986, în care au murit peste 30 de persoane.

Însă, potrivit unui nou raport al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, structura mare din oțel „și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare”, după ce învelișul exterior a fost incendiat în urma atacului dronelor rusești.

În afară de aceasta, „nu au existat daune permanente la structurile portante sau la sistemele de monitorizare”, se arată în comunicat.

„Au fost efectuate reparații temporare limitate la acoperiș, dar restaurarea completă și în timp util rămâne esențială pentru a preveni degradarea în continuare și pentru a asigura siguranța nucleară pe termen lung”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, într-un comunicat.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare urmează să acorde finanțare suplimentară pentru reparații în anul viitor.



