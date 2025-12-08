Scutul antiradiații de la Cernobîl nu mai funcționează. Avertismentul lansat subit de ONU

Stiri externe
08-12-2025 | 16:27
cernobil
AFP

O structură-cheie de siguranță de la centrala nucleară dezafectată Cernobîl și-a pierdut funcțiile de izolare după un atac cu drone rusești, avertizează Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

autor
Alexandru Toader

O structură concepută pentru a preveni scurgerile radioactive la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai este funcțională după ce drone rusești au atacat-o la începutul acestui an, a constatat agenția nucleară a ONU, potrivit POLITICO.

Așa-numita nouă incintă de siguranță a fost construită în cadrul unei inițiative europene în valoare de 1,5 miliarde de euro în 2019, pentru a înlocui reactorul distrus în urma accidentului nuclear din 1986, în care au murit peste 30 de persoane.

Însă, potrivit unui nou raport al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, structura mare din oțel „și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare”, după ce învelișul exterior a fost incendiat în urma atacului dronelor rusești.

În afară de aceasta, „nu au existat daune permanente la structurile portante sau la sistemele de monitorizare”, se arată în comunicat.

Citește și
cernobil
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică: Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat

„Au fost efectuate reparații temporare limitate la acoperiș, dar restaurarea completă și în timp util rămâne esențială pentru a preveni degradarea în continuare și pentru a asigura siguranța nucleară pe termen lung”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, într-un comunicat.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare urmează să acorde finanțare suplimentară pentru reparații în anul viitor.
 

Sursa: Politico.eu

Etichete: centrala nucleara, cernobil,

Dată publicare: 08-12-2025 16:15

Articol recomandat de sport.ro
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare
Citește și...
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă”
Stiri externe
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă”

AIEA anunță că structura de protecție de la Cernobîl și-a pierdut funcțiile primare de siguranță după un bombardament din februarie, constatând acest lucru în urma unei evaluări făcute în Ucraina la începutul lunii decembrie.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică: Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat
Stiri externe
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică: Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat

Scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl nu își mai poate asigura funcția de siguranță după avariile provocate de un atac cu drone atribuit Rusiei, avertizează AIEA.

„Misterul” câinilor albaştri de la Cernobîl, elucidat de un expert ucrainean: „Este o prostie” | GALERIE FOTO
Stiri Diverse
„Misterul” câinilor albaştri de la Cernobîl, elucidat de un expert ucrainean: „Este o prostie” | GALERIE FOTO

Un expert ucrainean a pus capăt speculaţiilor din jurul unui videoclip care arăta câini albaştri cutreierând zona de excludere contaminată de la situl dezastrului nuclear de la Cernobîl din nordul Ucrainei, informează duminică dpa.

Recomandări
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”
Stiri Politice
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului.

Cel mai mare producător de arme din Israel, exclus din licitațiile NATO. Are contracte de sute de milioane de euro cu România
Stiri externe
Cel mai mare producător de arme din Israel, exclus din licitațiile NATO. Are contracte de sute de milioane de euro cu România

Agenția NATO pentru achiziții, implicată într-un scandal de corupție, mai mulți angajați fiind anchetați pentru luare de mită. În același scandal, Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, a fost suspendată de la licitațiile agenției.

Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
Alegeri locale 2025
Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor

Opt dintre candidații la Primăria Capitalei nu au reușit să obțină la alegerile din 7 decembrie - ca număr de voturi - nici măcar un sfert din numărul de semnături pe care le-au depus când s-au înscris în cursa electorală.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
3 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Decembrie 2025

48:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28