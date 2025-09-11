Cele mai mari scumpiri din 2025. Ce spun experții despre evoluția inflației până la finalul anului

Stiri Economice
11-09-2025 | 19:23
Prețurile au continuat să crească serios în această vară, iar rata anuală a inflației a ajuns luna trecută la un vârf de aproape 10%.

autor
Florentina Bălășoiu

Liberalizarea prețurilor la energie a alimentat scumpirile, însă majorări de prețuri sunt vizibile și la raft, mai ales în cazul unor alimente.

De la un an la altul plătim mai mult pentru mâncare, în medie, cu 9%. Cele mai importante creșteri s-au văzut la fructele proaspete – de peste 40%, dar prețurile sunt mai mari și la pâine, ulei, ouă, carne sau lapte.

Este adevărat că la unele alimente sunt și ușoare ieftiniri. De exemplu, prețul cartofilor a scăzut cu 9 procente, iar al zahărului cu două. La mărfurile nealimentare, tariful energiei electrice s-a majorat serios – cu 65% – ne așteptam la acest salt având în vedere că a fost eliminată schema de sprijin privind plafonarea prețurilor. Plătim mai mult și pentru energia termică, la fel și pentru detergenți, medicamente sau combustibil.

În ceea ce privește serviciile, cele mai mari salturi s-au văzut în cazul serviciilor de igienă și cosmetică, urmate de călătoriile cu trenul, unde prețurile biletelor CFR s-au majorat cu aproape 19%. O masă la restaurant costă cu 12 procente mai mult ca anul trecut, iar chiriile au crescut cu 10%. Și aici sunt câteva ieftiniri, în cazul biletelor de avion și al serviciilor de telefonie.

În prognoza sa, Banca Națională anticipa un vârf al inflației în septembrie, de 9,7%, doar că am resimțit scumpirile mai devreme.

Mihai Roman, profesor de macroeconomie ASE: „Așteptările pieței pe termen scurt sunt de creștere a prețurilor, nu de stagnare sau diminuare, asta din cauza creșterii prețurilor la combustibil. Această creștere se va înregistra pentru inflația din luna septembrie, urmând ca valul pentru celelalte produse să se ducă în octombrie. Mă aștept ca vârful inflației să fie în luna octombrie, urmat de o ușoară creștere spre sfârșitul anului, dar s-ar putea să nu scadă sub 10% în decembrie.”

Potrivit BNR, prognoza de inflație pentru sfârșitul anului 2025 a fost revizuită în creștere puternică, de la 4,6% la 8,8%. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a urcat în iulie la 2,4%. România rămâne țara cu cea mai mare inflație dintre statele europene, potrivit Eurostat.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 11-09-2025 19:17

Dată publicare: 11-09-2025 19:17

