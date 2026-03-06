Au contribuit la creşterea PIB construcţiile şi cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei.

”Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9%1 comparativ cu trimestrul III 2025. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 0,2% pe seria brută şi o scădere cu 1,5% pe seria ajustată sezonier”, anunţă INS, precizând că seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul IV 2025.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 492444,7 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,9% faţă de trimestrul III 2025 şi în scădere cu 1,5% faţă de trimestrul IV 2024.

Serie brută

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 568578,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,2% faţă de trimestrul IV 2024.

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2025 a fost de 1910390,1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,7% faţă de anul 2024.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului Intern Brut

Categorii de resurse

La creşterea PIB, în anul 2025 faţă de anul 2024, au avut contribuţii pozitive următoarele ramuri: - Construcţiile (+0,5%), cu o pondere de 8,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 7,0%; - Informaţiile şi comunicaţiile (+0,3%), cu o pondere de 7,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 4,1%; - Agricultura (+0,2%), cu o pondere de 3,0% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 6,6%. Contribuţii negative la modificarea PIB au avut următoarele activităţi: - Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (-0,3%), cu o pondere de 8,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu 4,0%; - Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (-0,1%), cu o pondere de 20,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu 0,3%. La modificarea PIB nu au contribuit industria, intermedierile financiare şi asigurările, tranzacţiile imobiliare, administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială precum şi activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii. O contribuţie pozitivă la creşterea PIB au avut-o şi impozitele nete pe produs (+0,1%), acestea înregistrând o creştere a volumului lor cu 1,0%.

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, în anul 2025 faţă de anul 2024, creşterea s-a datorat, în principal: - Cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 0,6% contribuind cu +0,4% la creşterea PIB; - Formării brute de capital fix, al cărei volum a crescut cu 4,1% contribuind cu +1,0% la creşterea PIB. Un impact negativ asupra creşterii PIB a fost înregistrat de următoarele componente: - Consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, al cărui volum a scăzut cu 3,2% contribuind cu -0,3% la modificarea PIB; - Exportul net (-0,6%), consecinţă a creşterii mai pronunţate a volumului importurilor de bunuri şi servicii (+4,8%) corelată cu dinamica mai redusă a volumului exporturilor de bunuri şi servicii (+3,9%). Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice nu a înregistrat o contribuţie la creşterea PIB.