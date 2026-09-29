”Vreau să o spun foarte limpede vizavi de multe prostii care se spun în dezbaterile economice. Reducerea ritmului de creştere economică în România a început odată cu anul 2022, cu trei ani şi jumătate înainte de a se lua orice măsură, aşa-zis, de austeritate. Am ajuns cu creşterea economică sub 1% în timp ce pompam tot mai mulţi bani publici în investiţii. Deci exact rezultatul contrariu decât cel descris de cărţile de economie. Prin urmare, pentru mine, atunci când nu pot gestiona mai bine creşterea economică, prioritară este corectarea deficitelor economice”, a declarat Theodor Stolojan, marţi, la lansarea volumului ”Sustenabilitatea financiară – de la deficite la convergenţă nominală" de la Banca Naţională a României, scrie News.ro.

Avertisment privind dependența de creditorii externi

El a explicat că echilibrele interne pot fi gestionate, dar un dezechilibru extern nu poate fi rezolvat decât cu participarea creditorilor externi.

”Când ai o ţară de dimensiune medie, cu economie deschisă, cu o monedă convertibilă, dar care nu e şi rezervă internaţională, trebuie să fii în fiecare zi cu ochiul pe echilibrele externe. De ce? Pentru că, dacă echilibrele interne, fie inflaţie, fie buget, fie ce vreţi dumneavoastră, le putem gestiona singuri, un dezechilibru extern care merge către o criză, fie a contului curent, fie a datoriei externe, nu se rezolvă decât cu participarea creditorilor externi şi care cer credibilitate”, a afirmat Theodor Stolojan.

El consideră că România are ”rezerve uriaşe” de creştere economică.

”România are rezerve uriaşe de creştere economică dacă se uită cu atenţie la sistemele de alocare a resurselor. (...) Progresul continuu al tehnologiilor, din păcate, ni-l aduc companiile internaţionale, de aceea România trebuie să redevină atractivă pentru investiţiile străine directe, până România va începe să genereze şi ea progres tehnologic”, a precizat Stolojan.