România importă mai mult petrol brut și produce mai puțin. Datele declinului energetic, publicate de INS

05-10-2025 | 14:51
Sonde de petrol
România a produs, în primele șapte luni ale acestui an, o cantitate de țiței de 1,46 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 119.600 tep mai mică (-7,6%) față de cea înregistrată în perioada similară din 2024.

autor
Mihai Niculescu

Și importurile de petrol neprelucrat au crescut cu 21,4% arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică (INS), preluate de Agerpres.

Astfel, importurile de țiței au crescut semnificativ, totalizând 5,143 milioane tep, cu 906.500 tep peste cele consemnate în primele șapte luni ale anului precedent (+21,4%), accentuând dependența țării de țițeiul de import.

Prognoză pesimistă până în 2027

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de țiței ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%.

Astfel, pentru 2025, este estimată o cantitate de țiței de 2,74 milioane tep (-2,8%, comparativ cu anul anterior), în 2026 de 2,68 milioane tep (-2,2%) și în 2027 de 2,63 milioane tep (-1,9%).

Cauza: declinul natural al zăcămintelor

Potrivit CNSP, această scădere este consecința declinului natural al zăcămintelor și menținerii unităților existente de producție, fără investiții semnificative în explorarea și exploatarea de noi resurse.

Importul de țiței este preconizat în urcare la 7,8 milioane tep în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,5%:

  • 2025: creștere cu 10,4% la 7 milioane tep

  • 2026: creștere cu 7,4% la 7,52 milioane tep

  • 2027: creștere cu 7,8% la 7,8 milioane tep

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, petrol, import, productie, titei,

Dată publicare: 05-10-2025 14:45

