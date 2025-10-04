Ucrainenii au atacat cu succes una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia. Au fost raportate incendii | Video

Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia aflată în regiunea Leningrad, a fost lovită de drone ucrainene în noaptea de 4 octombrie.

Acest lucru a fost raportat de canalele rusești Telegram Astra și VChK-OGPU, precum și de canalul ucrainean Supernova+ , citând fotografii și videoclipuri ale martorilor oculari, scrie publicația independentă Meduza.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a confirmat că dronele Forțelor Armate Ucrainene au atacat orașul Kirishi.

El a spus că forțele de apărare aeriană au doborât șapte drone. Un incendiu a izbucnit într-o zonă industrială, iar salvatorii l-au stins, a declarat guvernatorul. El nu a specificat locația exactă a incendiului.

Guvernatorul a adăugat că, potrivit informațiilor de la Rospotrebnadzor, situația de mediu este normală.

????Drones have struck Russia’s largest oil refinery — the KINEF plant in the Leningrad region has been successfully hit. A fuel crisis is looming! Kirishinefteorgsintez is located more than 800 kilometers from the Ukrainian border and is one of the largest oil refineries in… pic.twitter.com/7rhOIEp0Nn — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025

Kinef este considerată a doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, după Rafinăria de Petrol din Omsk. Forțele armate ucrainene au atacat deja instalația în martie și septembrie 2025.

În urma celui mai recent atac, conform Reuters, rafinăria a închis o unitate care reprezintă aproape 40% din capacitatea sa.

