Rheinmetall: Armata Română a mai comandat 66 de vehicule de luptă Lynx. Nemții anunță „mii de locuri de muncă” în România
Rheinmetall a anunţat vineri că Ministerul Apărării Naţionale din România a comandat un număr suplimentar de 66 de vehicule de luptă Lynx, în valoare de aproximativ 738 de milioane de euro.
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Grupul german Rheinmetall a anunţat vineri că Ministerul Apărării Naţionale din România a comandat un număr suplimentar de 66 de vehicule de luptă Lynx, în baza unui contract-cadru pentru 298 de vehicule Lynx, atribuit în mai 2026, valoarea noilor vehicule comandate fiind de aproximativ 738 de milioane de euro, informează un comunicat de presă al companiei germane, citat de Agerpres.
În mai 2026, Rheinmetall a primit cel mai mare pachet de comenzi internaţionale din istoria recentă a companiei. În cadrul programului SAFE, România a contractat grupul cu sediul la Dusseldorf pentru realizarea unor proiecte ample în domeniul apărării. Acestea includ fabricarea de vehicule de luptă, sisteme de apărare antiaeriană, muniţie şi componente pentru muniţie, precum şi patru nave militare, având o valoare totală de 5,7 miliarde de euro.
Cea mai mare parte a flotei de vehicule a României va fi formată din vehicule de luptă ale infanteriei, completate de variante blindate pentru aruncătoare de mine, puncte de comandă şi evacuare medicală. Livrarea vehiculelor Lynx va începe în 2028 şi este programată să se încheie până în 2030.
Rheinmetall: „Mii de noi locuri de muncă” în România
"Rheinmetall îşi extinde semnificativ capacitatea de producţie pe care o deţine de mulţi ani în România, pentru a onora aceste comenzi. În acest scop, în România sunt realizate investiţii în valoare totală de câteva sute de milioane de euro. O parte importantă a valorii adăugate este generată în acest stat membru NATO şi al UE. Obiectivul este crearea a mii de noi locuri de muncă. Peste 200 de subcontractori vor fi integraţi în reţeaua de aprovizionare. De asemenea, va avea loc un transfer tehnologic amplu", informează grupul german.
România este deja una dintre pieţele principale ale Rheinmetall. Filiala Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaş, îşi desfăşoară activitatea de mulţi ani. Contractele majore atribuite în prezent vor fi, de asemenea, onorate cu implicarea altor facilităţi.
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