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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat vineri execuția bugetară la finalul lunii octombrie și raportul privind starea finanțelor publice.

„Astăzi, Ministerul de Finanţe publică raportul privind starea finanţelor publice. E un document tehnic care răspunde unei solicitări legitime, aceea că guvernul şi coaliţia care îl susţine să lucreze pe aceeaşi radiografie a finanţelor publice. Prin acest document ne propunem să instituim o regulă de transparenţă înainte de adoptarea bugetului pentru anul 2027”, a spus ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare.

”Trebuie să prezentăm situaţia exactă a resurselor, dar şi a cheltuielilor statului, atât progresele pe care le-am făcut împreună, cât şi obligaţiile acumulate în timp, pe care trebuie să le gestionăm cu maturitate”, a completat Nazare.

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