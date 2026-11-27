Ministrul Finanțelor prezintă raportul privind starea finanțelor publice: „România se află pe o direcție corectă”
Ministrul Finanțelor prezintă vineri execuția bugetară la finalul lunii octombrie, dar și raportul privind starea finanțelor publice.
Sursa: StirilePROTV
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat vineri execuția bugetară la finalul lunii octombrie și raportul privind starea finanțelor publice.
„Astăzi, Ministerul de Finanţe publică raportul privind starea finanţelor publice. E un document tehnic care răspunde unei solicitări legitime, aceea că guvernul şi coaliţia care îl susţine să lucreze pe aceeaşi radiografie a finanţelor publice. Prin acest document ne propunem să instituim o regulă de transparenţă înainte de adoptarea bugetului pentru anul 2027”, a spus ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare.
”Trebuie să prezentăm situaţia exactă a resurselor, dar şi a cheltuielilor statului, atât progresele pe care le-am făcut împreună, cât şi obligaţiile acumulate în timp, pe care trebuie să le gestionăm cu maturitate”, a completat Nazare.
Cele mai importante declarații ale ministrului de Finanțe:
- Să ne amintim de unde am plecat. România venea după un deficit de 9,2% din PIB în 2024, cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, iar riscurile erau imediate şi severe.
- România se află pe o direcție corectă. Am redus deficitul la 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde de lei mai puțin decât anul trecut. Această evoluția susține perspectiva încadrări în 6,2%.
- Toate cele trei agenții de rating ne-au reconfirmat acest calificativ recomandat investițiilor.
- Jumătate din drum a fost parcurs, am protejat fondurile europene și am corectat o corecție dură pentru oameni. Mesajul meu este unul de echilibru și stabilitate.
- Este fundația pe care începem să reconstruim puterea de cumpărare și creșterea economică. Ecoonomia dă semne de revenire, în trimetrul acesta am avut creștere de 2%.
- Pentru 2027, prognozele indică revenirea României pe creștere. Inflația a coborât de la vârful din 9,8% la 6,7% în octombrie. Scăderea salariului real s-a temperat.
- Creșterea economică se reechilibrează, dinspre consum spre investiții, însă riscurile macroeconomice persistă.
- Deficitul rămâne printre cele mai ridicate, costurile cu dobânzile cresc mai rapid decât poate absorbi economia, 2027 e oportunitate să consolidăm ce am făcut până acum.
- Bugetul 2027 e testul credibilității angajamentelor României. Consecințele amânării ajustărilor ar fi suportate de toată lumea, s-ar transfera spre creditele acordate, presiune asupra leului, iar mai mulți bani orientați spre dobânzi ar însemna mai puțini pentru educație, sănătate.
- Despre rectificare - toți ordonatorii de credite au avut solicitări suplimentare de aproape 47,6 miliarde de lei. Aceste solicitări înseamnă în mare măsură intenții.
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