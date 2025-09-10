România adoptă un sistem de gestionare electronic al bugetului, inspirat de Estonia. Când va fi implementat

Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, în timp real, de pe o platformă online. De anul viitor, România va avea o astfel de aplicație de planificare bugetară, spune ministrul Finanțelor, după o discuție cu Banca Mondială.

Proiectul este în lucru încă din 2021, dar nu s-a materializat până acum. În alte state europene astfel de soluții sunt folosite de ani buni.

Aplicația va fi folosită pentru bugetul de anul viitor, anunță ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. Ar urma să fie un model preluat de la alte țări europene, precum Estonia.

Estonia, una dintre cele mai digitalizate țări din lume, are o platformă electronică de gestiune a bugetului de mai mulți ani. Este similară softurilor folosite de bănci. Instituțiile statului sunt considerate clienți, iar tranzacțiile - întrări și ieșiri de bani - pot fi urmărite secundă de secundă de oficialii statului.

Și la noi platforma de planificare bugetară va permite Ministerului Finanțelor să aibă un control în timp real asupra veniturilor și cheltuielilor statului. Asta, în condițiile în care avem în plan reducerea deficitului bugetar uriaș.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Ne dorim altceva de la modul în care gestionăm finanțele publice. O altfel de atitudine pe care guvernul o are legată de modul în care tratăm autentic reducerea deficitului”.

Până acum, bugetul a fost făcut adunând informațiile de la ministere în sute de tabele Excel. Se strângeau într-un singur loc, la Finanțe.

Când datele au fost publicate online, pentru a fi consultate de oricine interesat, ele au fost înșirate pe sute de pagini, în format PDF. Greu de analizat, spune fondatoarea organizației care evaluează România la nivel global privind accesibilitatea bugetelor publice.

Elena Calistru, președinta Asociației Funky Citizens: „Felul în care până acum Ministerul Finanțelor publica bugetul era absolut greu de procesat. Se fac 15 ani de când încerc să cotrobăi prin PDF-uri scanate, din care să poți să faci o analiză privind propunerile de buget. Nu e suficient să publici niște informații, niște PDF-uri scanate, trebuie să fie utilizabile de cetățeni să fie dublate de o dezbatere publică”.

De aceea, este nevoie și ca bugetul României să fie explicat pe înțelesul tuturor, cu grafice, astfel încât și cetățenii să participe activ la luarea deciziilor privind finanțele țării, mai spune fondatoarea ONG-ului.

