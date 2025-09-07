Reorganizare învătământ: Două școli primare închise în Apuseni: elevii vor merge kilometri pe jos pentru a ajunge la cursuri

07-09-2025 | 08:30
Reorganizarea unităţilor de învăţământ, făcută pentru economii la buget şi „pe repede înainte”, după cum însuşi ministrul Educaţiei recunoaşte, loveşte, în unele cazuri, unde te aştepţi mai puţin: în copiii care abia iau contact cu şcoala.

Vlad Dobrea

La Albac, în judeţul Alba, o comună risipită prin Apuseni, două şcoli primare, cu câte patru copii, se închid, din acest an.

Microbuz ar fi să îi ducă pe elevi la şcoala mare, din comună, numai că maşina nu poate urca pe pantele abrupte şi neasfaltate, până la casele lor. Aşa că, pe vreme rea, şcolarii vor trebui să meargă pe jos vreo doi kilometri, până unde poate urca microbuzul. Iar de acolo, alţi doi-trei cu maşina, până la şcoală.

Risipită prin Apuseni, pe o suprafaţă de peste cinci mii de hectare, comuna Albac din judeţul Alba este, cu siguranţă, un colţ de rai, mai ales pentru turistul aflat în trecere prin zonă. Pentru localnici, nu e chiar aşa. Iar problemele cu care unii dintre locuitorii celor 16 sate ale Albacului se confruntă deja devin, de luni, şi mai serioase.

La Albac, două şcoli s-au desfiinţat: una în satul După Pleşe, cealaltă în satul Dealu Lămăşoi.

Erau şcoli cu câte patru copii, din acelea despre care ministrul Daniel David a spus, în repetate rânduri, că nu mai pot funcţiona aşa.

„Nu pot să ajungă microbuzele acolo”

 

Aşa că s-a decis ca cele două unităţi, care funcţionau practic în vârf de munte, să fie închise, iar copiii, puţini la număr şi şcolari de clasele „zero-patru”, să fie relocaţi la şcoala mare, la Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din Albac.

Uşor de zis, greu de făcut. Teoretic, din satele în care şcolile au fost desfiinţate şi până la liceu e o distanţă de 4-5 kilometri. Numai că, ceea ce pare relativ simplu la şes, e tare dificil la munte, unde drumurile sunt abrupte şi neasfaltate.

„În timpul iernii sau când condiţiile meteorologice sunt rele, microbuzele nu pot să ajungă acolo, sus, să ia copiii. Plus că pe un tronson nu este asfalt acolo, să ştiţi. Nici la şcoală nu s-a ajuns cu microbuzele, era şcoală pentru zona aia de acolo. (...) Când este vremea frumoasă, microbuzul poate merge, dar doi kilometri copiii vor veni pe jos, să ştiţi, nu avem ce face, vor veni până la microbuz, şi de acolo microbuzul îi preia şi îi aduce la liceul tehnologic”, povesteşte pentru News.ro, primarul din Albac, Marius Jan Trif.

Edilului îi vine greu să înţeleagă cum după promisiuni că şcolile vor rămâne cum sunt, lucrurile s-au schimbat, din senin.

„S-au desfiinţat de tot. Cu toate că am fost la prefectură, Prefectura a fost de acord să nu le desfiinţeze, mi-a dat un an-doi. Prefectura a fost de acord cu noi să nu desfiinţeze, a fost comisia. A fost la inspectoratul judeţean şcolar. Inspectorul general cu inspectorul adjunct a fost de acord, dar Consiliul de Administraţie, la hei-rup, le-a desfiinţat pe amândouă. Ce spun zic mai mult?”, spune edilul.

Despre profesori, ştie că şi-ar fi găsit ore în alte părţi. 

Sursa: News.ro

