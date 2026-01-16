Un deputat USR cerere amendarea șefei ÎCCJ: Depunerea expertizei la CCR cu doar o zi înainte, o încălcare a bunei-credințe

16-01-2026 | 13:53
lia savonea, iccj
ÎCCJ

Reacție dură a unui deputat USR după ce CCR a decis să amâne decizia în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Alexandru Dimitriu consideră că Lia Savonea, șefa ÎCCJ, a blocat decizia prin trimiterea unei expertize cu doar o zi înainte.  

Adrian Popovici

Judecătorii CCR s-au întrunit vineri, 16 ianuarie 2026, de la ora 10 pentru a dezbate sesizarea ÎCCJ cu privire la reforma pensiilor speciale ale magistraților. După aproximativ 30 de minute, ei au ieșit din sală și au anunțat un nou termen, cel de-al cincilea din acest caz, 11 februarie.

Amânarea a survenit, după cum a transmis Curtea Constituțională, după ce Înalta Curte de Casaie și Justiție a trimis, cu doar o zi înainte de ședință CCR, o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan.

Deputat USR: „Savonea ar trebui amendată de CCR”

După ce informațiile legate de amânare au ajuns în spațiul public, deputatul USR a scris pe Facebook că „Savonea ar trebui amendată de CCR” și asta deoarece prin decizia de a trimite expertiza cu doar o înainte de ședința Curții a blocat o decizie în cazul pensiilor speciale ale magistraților.

Deputatul Alexandru Dimitriu susține că depunerea unei expertize contabile cu doar o zi înainte de termenul de pronunțare reprezintă o conduită contrară principiului bunei-credințe procesuale. În opinia sa, un asemenea demers nu urmărește aflarea adevărului și nici buna administrare a justiției.

El afirmă că efectul previzibil al acestei acțiuni este amânarea soluționării cauzei, ceea ce echivalează cu o tergiversare deliberată a actului de justiție.

Dimitriu avertizează că, dacă astfel de practici rămân nesancționate, se transmite un mesaj periculos: acela că amânarea intenționată a proceselor este tolerată, mai ales atunci când provine de la persoane care ar trebui să fie garanți ai corectitudinii procedurale.

Deputatul invocă prevederile Codului de procedură civilă, potrivit cărora drepturile procesuale trebuie exercitate în scopul pentru care au fost recunoscute de lege, nu ca instrumente de blocaj sau presiune asupra instanței.

ÎCCJ a trimis o expertiză la CCR cu doar o zi înainte de termenul de judecată

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis în cursul zilei de joi la Curtea Constituţională concluziile unei „expertize independente” întocmite de un expert contabil autorizat.

Documentul ar confirmă faptul că, prin aplicarea proiectului Guvernului Bolojan, pensia de serviciu a magistraţilor va fi mai mică decât cea pe contributivitate.

Pe lângă expertiza contabilă depusă de către ÎCCJ, la Curtea Constituțională ar fi ajuns și un raport din partea Casei Naționale de Pensii. Documentul, susțin sursele Știrilor ProTV, nu ar fi fost cerut de unul dintre judecători, cererea fiind făcută la nivel instituțional.

Dată publicare: 16-01-2026 13:31

