Directorul general de la grupul energetic austriac OMV, Alfred Stern, a declarat miercuri, într-un interviu acordat agenţiei APA, că se aşteaptă ca producţia de gaze a grupului să crească din nou începând cu 2027, graţie proiectului de gaze Neptun Deep, adăugând că OMV este interesat să facă noi achiziţii în sectorul gazelor.

Chiar dacă profitul net al OMV a scăzut anul trecut cu 7%, până la 1,9 miliarde de euro, Stern a apărat decizia grupului austriac de a menţine dividendele plătite la un nivel ridicat de 4,40 euro pe acţiune, menţionând fluxul puternic de numerar, de 5,2 miliarde de euro.

"Dividendele trebuie plătite din fluxul de numerar, nu din pofitul net", a precizat Alfred Stern. El a adăugat că bilanţul companiei este extrem de solid, cu un raport datorii/capitaluri proprii de 14% şi că modelul integrat de energie, combustibili şi substanţe chimice a funcţionat bine într-un mediu dificil.

Referindu-se la prognozele conform cărora producţia de hidrocarburi a OMV va scădea sub 300.000 de barili pe zi (bep/d) în 2026, Stern a descris această situaţie ca fiind una temporară. Redresarea ar urma să vină de la proiectul de gaze Neptun Deep din Marea Neagră, care va adăuga aproximativ 70.000 de barili pe zi la producţia de hidrocarburi a grupului, începând cu 2027.

Deprecierea de 700 de milioane de euro, parte a deal-ului de prelungire a licențelor din România cu 15 ani

"În plus, avem alte proiecte de creştere organică care vor adăuga încă 70.000 de barili pe zi", a adăugat Stern. Obiectivul de a produce din nou 400.000 de barili pe zi până în 2030 rămâne neschimbat.

În acest sens, CEO-ul de la OMV mizează în continuare pe gazele naturale. "Gazele necesare vor fi necesare pentru mult mai mult timp, inslusiv în Europa", a declarat Stern, referindu-se la noile centrale electrice pe gaze. Prin urmare, OMV "explorează în prezent activ piaţa" pentru a face achiziţii, în principal în sectorul gazelor.

Cu privire la deprecierile mari, de aproximativ 700 de milioane de euro din trimestrul al patrulea, Stern a precizat că acestea se datorează în mare parte obligaţiilor din România. Cu toate acestea, CEO-ul OMV a spus că acest lucru a făcut parte dintr-un acord de prelungire a licenţelor româneşti pentru încă 15 ani.

Grupul austriac OMV Aktiengesellschaft deţine 51,156% din acţiunile OMV Petrom, iar statul român, prin Ministerul Energiei, 20,698%, potrivit datelor afişate de Bursa de la Bucureşti.